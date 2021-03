Taylor Swift, Coldplay y Dua Lipa compiten por el Grammy a álbum del año

¿La edición más feminista? A pesar de que la Academia de la Grabación aún sigue respondiendo por polémicas en torno a la exclusión del talento femenino, este año los premios más importantes caerían por su propio peso en manos de las artistas más aclamadas del agridulce sector musical del 2020. Si bien en la categoría Mejor álbum del año figura la consolidada banda Coldplay con ‘Everyday Life’, el rapero Post Malone con ‘Hollywood’s Bleeding’, ‘Black Pumas (Deluxe Edition)’ y Jacob Collier por ‘Djesse Vol. 3’; la cantante Jhené Aiko también está nominada por ‘Chilombo’, al igual que la banda femenina HAIM por ‘Women in Music Pt. III’. Pero ese gramófono, según la crítica, se definiría entre Dua Lipa y Taylor Swift.

La crítica apunta a que, según las anteriores nominaciones de la Academia, tanto la estrella británica como la estadounidense tienen más posibilidades porque están nominadas como mejor canción del año (por ‘Don’t Start Now’ y ‘Cardigan’, respectivamente) y mejor tema pop. Solo Beyoncé podría pelear esas dos últimas categorías con la canción ‘Black Parade’. Para los fans y algunos medios especializados, los álbumes de Dua Lipa y Taylor Swift, Future nostalgia y Folklore, fueron “una luz” en el mercado musical en plena pandemia . Para The Guardian, la británica fue “una verdadera visionaria del pop”.

Dua Lipa ganó el Grammy 2019 a mejor artista nuevo. A sus 24 años, en el 2020, presentó un disco destinado a la celebración con influencia de la música de INXS, Gloria Gaynor y Olivia Newton-John, pero con sus letras (algunas coescritas con Ed Sheeran) quería hablar del empoderamiento, el sexo o de la violencia machista con ‘Boys Will Be Boys’. La cantante dudó en lanzar Future Nostalgia por el brote de Covid-19, pero cumplió con el calendario programado y fue considerado, en su momento, el mejor disco del 2020. “La estrella femenina más grande de Gran Bretaña aprieta su control sobre la corona con un segundo álbum visceralmente brillante”, agregaba The Guardian.

A diferencia del disco de Dua Lipa, el de Taylor Swift fue producido en aislamiento. Folklore fue grabado en su casa en Los Ángeles, con violonchelo, piano y saxofón. “Ha demostrado durante mucho tiempo que la contemplación y la exuberancia no se excluyen mutuamente, ni el brillo y la reflexión. Las canciones de Folklore se dividen aproximadamente en dos campos: excelentes canciones escritas por Swift que son lo suficientemente sólidas para soportar la producción, y otras que terminan oscurecidas por la oscuridad”, sostiene The New York Times al mismo tiempo en que pide que sea “rebautizada” tras el éxito de este álbum. Está claro que hace mucho Swift dejó de ser solo “una estrella del pop juvenil”.

Hasta la más ácida crítica –escrita por Washington Post– coloca a Swift como la ganadora. “‘ Nunca he sido natural’ canta en ‘Mirrorball ’, una de las canciones más verdaderas, profundas, ligeras y pesadas que jamás haya escrito. ‘Todo lo que hago es intentar, intentar, intentar’. Si estaba tratando de hacer su mejor álbum, probablemente lo hizo. Si estaba tratando de ganar un premio, probablemente lo hará”.

Perú en los Grammy

Afro Peruvian Jazz Orchestra, el grupo peruano que ha conseguido ser nominado en la categoría a mejor álbum de jazz latino, hará un show especial en la premiere de la ceremonia. Serán parte del homenaje por el 50 aniversario del tema clásico de Marvin Gaye, “Mercy, Mercy, Me (The Ecology)”, que fue anunciado por los Premios Grammy.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.