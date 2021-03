Néstor Villanueva da detalles de su salud y la de Flor tras superar la COVID-19

La familia de Néstor Villanueva y Flor Polo ha atravesado por momentos muy difíciles tras dar positivo a la COVID-19. Hace unas semanas, la hija de Susy Díaz reveló que había sufrido una recaída y se mostró afectada por las secuelas de la enfermedad.

En una entrevista con La República, el cantante nos contó detalles sobre cómo están afrontando esta situación. Asimismo, habló sobre su matrimonio y explicó de qué manera se ha visto afectado laboralmente por la pandemia.

-Flor y tú se contagiaron de la COVID-19 hace unas semanas, ¿cómo están ahora?

Gracias a Dios ya estamos mejor, ya estamos bien, ya no estamos con los síntomas que teníamos antes. Tengo entendido que uno no logra recuperarse por completo por eso (el virus) te deja secuelas, tienes que ir poco a poco. Por ejemplo, no puedes tomar bebidas heladas, no puedes exponerte al frío o que te dé aire a los pulmones. Todas esas cosas me ha dicho el doctor.

Yo no sé si me haya recuperado por completo, todavía, pero, como te digo, ya no tengo los síntomas. Tengo que sacarme unas placas para ver cómo están mis pulmones y espero que no hayan sido dañados.

-¿Qué secuelas has tenido?

Bueno, por ratos me duele un poco el pecho y la espalda. Ya tengo varias semanas de haber sido contagiado, pero no sé, ahorita ya me siento mejor, hago mis cosas y todo lo demás. No salgo mucho, como siempre lo he hecho, desde el año pasado que empezó la pandemia.

-Flor tuvo una recaída, ¿ha mejorado?

Flor ya está un poco mejor también. Lo que pasa es que a veces cuando te contagias, el virus te va debilitando y Flor como está delgada, la debilitó un poco más a ella y por eso el doctor le dijo que tenía anemia.

-Claro, ya habías mencionado anteriormente que ella sufría de anemia…

Sí, lo que pasa que eso (el virus) te debilita, igual que a mí. Yo gracias a Dios siempre he hecho deporte, siempre he llevado una vida sana, nada de cigarros o alcohol y esas cosas, entonces como que también me ayuda a recuperarme pero por suerte no me afectó la anemia.

Lo que pasa es que nosotros con este virus parábamos durmiendo, descansando, no nos parábamos, no caminábamos porque nos cansábamos de todo. Entonces, dábamos unos pasos, así sea para ir al baño, y nos cansábamos, nos agitábamos.

Entonces, parábamos descansando y como cinco días que no comimos nada. No hemos ni desayunado, ni almorzado, ni cenado; y dormíamos. Por ratos, tomábamos algún líquido, yo creo que esos cinco días que no comimos nos afectó, más que nada a Flor.

-¿Y sus hijos?

Gracias a Dios mis hijos han estado bien. Mi hijo mayor nos estuvo ayudando mucho también, en traernos agua o prepararnos algo. Mi hijo se preparaba sus cositas para que pueda comer, nosotros los atendíamos como podíamos, pero sí gracias a Dios mis hijos nos han estado ayudando y ya estamos bien en casa.

Ellos también se contagiaron, pero ellos han sido asintomáticos.

-Se mencionó que se contagiaron del virus por un viaje a Chancay donde fueron a visitar a tu familia…

Eso es totalmente mentira, es que no puedo decir dónde fue porque a veces nosotros mismos no sabemos. Pedimos algún delivery o salimos a comprar a la esquina alguna comida o algo y en un mínimo descuido de repente nos contagiamos.

Es más, nosotros tampoco hemos faltado a las órdenes del Gobierno diciendo que salimos de cuarentena. Siempre respetamos estando en casa y obedeciendo el toque de queda.

Yo he estado en Chancay por un buen tiempo, varias semanas y he estado muy bien. Después, en enero, vine a Lima. Si me hubiera contagiado en Chancay, cosa que no es cierto, me hubiese contagiado ahí nomás a los días, a los cinco, seis o siete días. Yo recién he sentido los síntomas el veintitantos (de enero) entonces, eso (el contagio) ha sido acá en Lima.

En Chancay no hay tanto (contagio) como acá que es más fuerte. En realidad, es en todo el mundo, no es solamente que te vayas a Chancay.

-Mencionaste que se iban a someter nuevamente a una prueba de descarte, ¿ya lo hicieron?

Sí, de repente en el transcurso de los días nos hacemos la prueba para poder descartar por completo y poder estar más tranquilos. Pero como te digo, ya estamos bien.

-Hace unos meses te casaste con Flor por la vía religiosa, ¿cómo va su matrimonio?

Sí, estamos muy bien. Ya nos vamos para 11 años de casados. En diciembre, ya tendremos juntos como 13 años de relación. Gracias a Dios, bien, por algo pasan las cosas, ¿no? Hemos estado más tiempo juntos en casa, cuidándonos como se dice en la salud y en la enfermedad, hemos estado juntos ahí apoyándonos.

-¿Cómo te afectó la pandemia laboralmente?

Me ha afectado demasiado porque yo vivo de la música y he tenido que estar reinventándome en varias cosas. Aunque yo igual me he estado reinventando desde antes de la pandemia

Puse mi negocio de calzado, zapatos de vestir, accesorios. Yo tengo mi marca ‘Calzados de Néstor’, ya tengo como ocho años en este rubro. El negocio ha bajado porque la gente prefiere comprar cosas de primera necesidad. Igual, tuve un bajón económico porque invertí en sacar mercadería y todo lo demás, después vino la pandemia y me afectó todo porque me quedé con toda lo adquirido.

-¿Qué proyectos tienes en la música?

En la música estoy viendo que, como ya me siento mejor, de repente para hacer un concierto virtual. Estamos viendo la manera de hacer que la gente conozca nuestra música, mis canciones. Estoy como Néstor Villanueva y orquesta, quiero dar a conocer mis canciones porque ya tengo una producción grabada en las que tengo canciones mías de puño y letra.

