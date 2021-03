Karen Schwarz tras regreso de Adolfo Aguilar a Yo soy: “Juntos nuevamente”

Karen Schwarz le dedicó un emotivo mensaje en Instagram a Adolfo Aguilar, quien ingresó a la conducción de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos el pasado sábado 13 de marzo. En su publicación, la ex Miss Perú expresó el gran afecto y la admiración que siente por el presentador.

Schwarz confesó que se encontraba muy entusiasmada por el regreso de Aguilar a Yo soy, ya que cuando ella inició su carrera televisiva él fue una de las personas que más la apoyo para que pudiese mejorar su desenvolvimiento frente a las cámaras.

“¡Qué manera de amarte! Juntos nuevamente, tal cual cuando empecé este camino en la TV. No saben cómo me gusta seguir aprendiendo. Por años Adolfo Aguilar siempre estuvo ahí guiándome y también he tenido la oportunidad de aprender mucho de Cristian Rivero (aunque él no lo sabe)”, escribió en Instagram.

El mensaje de Karen Shcwarz a Adolfo Aguilar. Foto: Karen Schwarz/ Instagram

“Pueden pasar los años, pero este amor que siento por ti es infinito, Adolfo de mi corazón. Qué manera de haberte extrañado. Bienvenido a tu casa, a Yo soy, grandes batallas, grandes famosos”, añadió Karen Shwarz, a quien Adolfo Aguilar anteriormente llamó “su mejor compañera”.

El inesperado regreso de Adolfo Aguilar a Yo soy

En medio de una gran expectativa por parte del jurado y los televidentes, Adolfo Aguilar reapareció ante cámaras para conducir Yo soy, grandes batallas, grandes famosos.

“Estoy encantado, feliz de haber vuelto. Siento que de verdad estoy en mi casa con mi familia. Yo siento que este piso es mi casa”, fueron las primeras palabras del animador, quien se mostró muy entusiasmado de volver a trabajar junto a Karen Schwarz.

