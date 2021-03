Joao sobre elenco de JB en ATV: “Familia que el destino puso en mi camino”

Joao Castillo dedicó un emotivo mensaje en Instagram a todas y todos sus compañeros que conforman el elenco de JB en ATV, exitoso programa humorístico liderado por Jorge Benavides. En su publicación, el carismático actor aseguró que, más que un equipo de trabajo, él y sus colegas son parte de una familia.

De esta manera, el cómico expresó lo feliz y agradecido que está de integrar el espacio televisivo de ATV, uno de los más vistos por los peruanos en las últimas semanas.

“JB en ATV ..... The family that fate put in my way (la familia que el destino puso en mi camino)”, fueron las conmovedoras palabras de Joao en Instagram.

Joao Castillo de JB en ATV

Junto a dicho mensaje, Joao Castillo compartió también una fotografía en la que aparecen actrices y actores del elenco de JB en ATV sonriéndole a la cámara con gran entusiasmo.

Joao Castillo celebra su ingreso a JB en ATV

El pasado 20 de enero, Joao Castillo celebró su ingreso a JB en ATV con unas sentidas palabras vía Instagram a través de las cuales agradeció a JB y todos los integrantes del programa.

“Vamos con fe. Este año seguiré aprendiendo y queda agradecer por la confianza en mí a Jorge Benavides, Karin Marengo y a todos por enseñarme, aconsejarme y aguantarme jajaja”, expresó.

Joao Castillo de JB en ATV

¿Cómo llegó Joao Castillo a trabajar con Jorge Benavides?

En una entrevista con La República, Joao Castillo reveló cómo fue que llegó a trabajar en El wasap de JB, programa liderado por Jorge Benavides que se transmitía por Latina.

“Llegué en el 2017 para hacer un sketch con Luis Miguel. No me volvieron a llamar hasta 8 meses después que empezó Gato encerrado, donde hago de seguridad de la ‘Doctora Pollo’”, detalló.

Joao Castillo de El wasap de JB sobre el racismo “No me sentí menos que nadie por el color de piel”

