Grammy 2021: las grandes ausencias en la premiación musical

Este domingo 14 de marzo se realizará una nueva edición anual de los Premios Grammy. En esta ocasión, la ceremonia se llevará a cabo sin público y solo con algunos artistas invitados, debido a la pandemia del coronavirus.

Artistas como Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa y BTS tendrán presentaciones en la gala musical. Sin embargo, también se confirmaron grandes ausencias.

La principal cantante que no podrá realizar sus interpretaciones en el escenario de los Grammy 2021 es Beyoncé, quien tiene nueve nominaciones.

Uno de los productores del show reveló que ella optó por no participar. Ben Winston, responsable de la transmisión del evento, confirmó la noticia en una entrevista con Los Ángeles Times.

“Es desafortunado porque ella es parte de la Recording Academy. Deseábamos absolutamente tenerla en el escenario”, dijo el representante.

Quien también confirmó su ausencia este año es Adele. Los fans esperaron más de cinco años que la intérprete de “Someone like you” reaparezca en la ceremonia.

The Weeknd dijo no participar más en los Grammy

Abel Makkonen Tesfaye, The Weeknd, declaró a The New York Times que nunca más participaría en los Premios Grammy. “Ya no permitiré que mi sello presente mi música a los Grammy”, reveló.

En febrero de este año, el artista ya había expresado su rechazo hacia la Academia. Esto, tras no figurar en la lista de nominados pese al éxito de su álbum After hours.

“Los Grammy no significan nada para mí”, dijo en su momento.

