Christian Domínguez al hablar de Angelo Fukuy: Me duele que pasemos esto

Christian Domínguez reapareció en El reventonazo de la Chola, en la reciente edición del sábado 13 de marzo, para hablar sobre la polémica salida de Angelo Fukuy de la Gran Orquesta Internacional.

Al ser consultado por la decisión que tomó su colega, el cumbiambero dijo sentirse afectado emocionalmente, pues ambos entablaron una sociedad durante muchos años.

Según indicó Domínguez, no le agradó los términos de Fukuy al referirse públicamente sobre la separación de la banda.

“Él ya lo aclaró que no es contra mí, sino que hay algo que siempre voy a no estar de acuerdo. A mí me pueden decir qué tengo que decir en televisión por algo, pero nunca me pueden obligar a decir algo, por eso es que me duele, porque yo sé que no son ellos”, sostuvo el músico.

Así también, dijo haber perdido a un amigo, más que un compañero de orquesta. “ A mí me duele que estemos pasando por esto ”, expresó.

“Yo creo que hubiera sido hermoso decir ‘que nos vaya bien, bendiciones’ y hasta hacer algo juntos, pero así es triste para mí porque he compartido con ellos muchas cosas y yo les doy mi corazón”, agregó el intérprete del “Gusano”.

Angelo Fukuy denunció sueldos de S/ 500 en Gran Orquesta

En conversaciones con Amor y fuego, Angelo Fukuy reveló que recibía S/ 500 cuando trabajaba con Christian Domínguez y, además, no les dejaba realizar trabajaos independientes.

“500 soles cada mes y medio. No pagaban puntual”, agregó el cantante de zona libre.

