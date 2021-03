Este domingo 14 de marzo se realizará la esperada entrega de los Premios Grammy 2021, evento en el que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos reconoce lo mejor de la música con una estatuilla dorada en distintas categorías.

La gala es una de las más valoradas por la industria musical; sin embargo, muchos artistas de renombre se han expresado en contra y han dejado ver fallas en los criterios de selección de los nominados y ganadores.

The Weeknd

Abel Makkonen Tesfaye, conocido como The Weeknd, declaró que no participará más. “Ya no permitiré que mi sello presente mi música a los Grammy”, dijo a The New York Times debido a lo que él calificó como “los comités secretos”.

Como explica en el sitio web de Recording Academy, la organización detrás de la premiación, los comités son responsables de determinar los nominados finales en varias categorías. Después de una primera ronda, los miembros y los integrantes eligen a los ganadores en una votación final.

En febrero, The Weeknd ya había expresado su rechazo hacia la Academia cuando no figuró en ninguna lista de artistas nominados pese al inminente éxito de su álbum After Hours, lanzado en marzo de 2020. “Los Grammy no significan nada para mí”, publicó en medio del desaire.

The Weeknd criticó a los premios Grammy en redes sociales. Foto: The Weeknd Twitter

Zayn Malik

El exintegrante de One Direction también de sumó a las criticas en contra a través de su cuenta oficial de Twitter. “Al diablo los Grammy y todos los asociados. A menos que se dé la mano y envíe regalos no hay consideraciones de nominación. El año que viene te enviaré una canasta de dulces”, escribió.

Halsey

La cantautora Halsey es otra de las celebridades que se unió a las críticas luego de ser excluida de las nominaciones. “He estado pensando y quería elegir mis palabras con cuidado porque muchas personas me han expresado su simpatía y disculpas desde las nominaciones a los Grammy”, escribió en sus historias de Instagram cuando se publicaron las listas.

“Los Grammy son un proceso difícil de alcanzar. A menudo puede tratarse de actuaciones privadas tras bambalinas, conocer a las personas adecuadas, hacer campañas a través del camino con los apretones de manos adecuados y ‘sobornos’ que pueden ser lo suficientemente ambiguos como para pasar como ‘no sobornos’”, añadió.

