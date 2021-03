Jennifer Garner: “Hay una sensación hermosa cuando cedes”

Especial para La República

Dirigida por Miguel Arteta –director de ascendencia peruana–, ayer se estrenó en Netflix ¡Hoy sí!, cinta familiar protagonizada por Jennifer Garner y Edgar Ramírez que propone que padres y niños se unan en un divertido día en el que le dirán sí a todo. Garner contestó algunas interrogantes.

¿Cómo se originó esta historia para ti?

Amo los libros de Amy Krouse Rosenthal y realmente me encanta todo lo que ella representaba como persona, siempre dando amor al mundo. Hace unos años, publiqué en Instagram una foto de mí totalmente agotada después de un día en el que dije a todo que sí, y la esposa de Ben Everard, uno de nuestros productores, dijo que deberíamos hacer una película sobre esto. Así que me contactaron y no tuve que pensarlo mucho. ¡Claro que debíamos hacer una película! Y nos pusimos en marcha de inmediato.

¿Cómo son los días así con tu familia?

No hacemos nada del otro mundo. A decir verdad, se trata más de dejar que los niños ignoren las reglas de todos los días. Entonces comemos helado en el desayuno, o dormimos en el jardín... Y yo hago algo con ellos que se llama ‘mamá entrenadora’ y los hago dar vueltas corriendo y hacer lagartijas –solo para divertirnos, no de verdad–, pero ellos también hacen ‘niños entrenadores’, y entonces me toca a mí hacer un montón de locuras. Los días como el de ¡Hoy sí! para mis hijos, en realidad, son sorpresa, a diferencia de lo que sucede en la película . Nos levantamos, yo ya tengo liberada mi agenda y las de ellos, y les digo: “¿Saben qué? ¡Hoy digo que sí a todo!”. Y para ese entonces, ya les fui plantando algunas ideas en la cabeza, como: “¿no sería divertido que fuéramos todos a ese lugar que decoran tortas y cada uno hiciera una torta?”.

Describe la magia de decir ‘sí’.

Es una sensación hermosa cuando cedes y solo dices que sí. Te sientes muy bien. Todos deberían probarlo, especialmente con sus hijos. Creo que mi reacción instintiva es casi siempre decir “no”. Creo que mi primera respuesta siempre es que no. En mi caso, con tres niños, tenemos todo calculado muy meticulosamente: todas sus tareas, sus amigos, sus actividades, y todas las cosas que están tratando de hacer. Entonces sientes que no puedes meter nada más en el día. Pero tener un día como el de ¡Hoy sí! es una gran manera de celebrar la familia.

