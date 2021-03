Inti y Vicente lanzan “Usa”, su primer sencillo del 2021

Inti y Vicente han abierto el año con el estreno de “Usa”, un tema que promete convertirse en todo un hit. Esta canción, que fue compuesta por ellos mismos y Alejandro León, cuenta con un videoclip que ya logró más de 300.000 vistas a pocas semanas de su estreno.

En 2020, el dúo lanzó “Puesto Pa’ Ti/Bien Chill”, su primer sencillo como parte de Universal Music. En una entrevista con La República, los cantantes cuentan cómo es su experiencia trabajando junto a esta disquera internacional.

Además, ambos revelan en qué se inspiran para crear sus propios temas y cómo siguen construyendo su carrera musical en el contexto de la pandemia.

-Recientemente han estrenado su nuevo sencillo de este año “Usa”, coméntennos sobre ello.

Inti: Este año ha empezado con un video súper loco. Bueno, esta canción “Usa” habla de la sensación de estar acompañado pero igual sentirte solo. Gira en torno a eso.

-¿En qué se inspiraron para la letra de esta canción?

Vicente: Creo que nos hemos inspirado en sentimientos nuestros, de muchas personas porque es un tema que mucha gente no lo habla. Para nosotros es importante comunicarlo para que no solamente piensen que a una persona le pasa y a otra no, sino a nosotros mismos también.

Inti: Es normal estar solo, esta canción, como la hicimos en México (habíamos ido por los Spotify Awards) estábamos con nuestro productor en un apartamento y sentíamos esa sensación igual de haber estado en los Spotify Awards, ser los único peruanos y sentirnos de alguna manera solos al haber estado tan rodeados. Creo que todo se sumó para que esta canción fluya.

-¿Cómo ha sido la respuesta del público ante esta nueva canción?

Inti: Increíble, está en 300.000 vistas el video, creo que está subiendo más la canción en Spotify. La verdad es que estamos súper felices.

-Se unieron a Universal Music, ¿cómo así se les presentó la oportunidad de firmar contrato con la disquera?

Inti: Ha sido algo mágico para nosotros y también el resultado de todo un trabajo. Venimos desde hace ocho años caminando con la música, y que haya llegado Universal, que nos hayan llamado para ser parte de la familia, todo esto es para nosotros la demostración de que vale la pena luchar un montón por los sueños y tener toda la dedicación.

-¿Cómo es la experiencia de trabajar con Universal Music?

Vicente: Es increíble de verdad.

Inti: Nosotros como independientes gastamos todos nuestros recursos, creo que no podríamos haber hecho algo más, hicimos todo lo que pudimos: videoclips, compartir las canciones y concursos con quienes podíamos… y cuando ya se acaban los recursos como independientes y llega una disquera para potenciarte, es lo mejor.

-Ustedes cerraron el 2020 con el lanzamiento del tema “Llámame otra vez” en colaboración con Lasso, artista que fue nominado al Latin Grammy.

Vicente: Fue una experiencia increíble. Lasso es un artista que admiramos mucho, le gustó mucho la canción porque le mandamos la versión que fue con guitarra. Le agradó y se montó.

Inti: La verdad es que nosotros buscamos esta colaboración. La primera canción como dice Vicente, era solo guitarra y le encantó la canción (a Lasso). No pasaron más de dos días y ya nos había mandado su verso y nos dijo que no se le salía de la cabeza. Por primera vez tuvimos la idea de no hacer un remix, sino una segunda parte. Entonces, en ese momento se creó “Llamarte” y “Llamarte otra vez”, dos videoclips que continúan.

-En setiembre del 2020 lanzaron su tema “Puesto pa’ ti bien chill”…

Inti: Súper, fue un tema recontra juvenil como pasar un plan bien “chill” escuchar a Bob Marley y saber que no hay fiestas por la pandemia entonces relajado.

Vicente: Tiene un video bien divertido.

-¿Qué tan difícil es construir su carrera musical durante la pandemia?

Inti: Creo que no permitimos que nos limite psicológicamente, no permitimos que nos bajonee más de una semana. Tuvimos siete días para pensar porque no sabíamos qué hacer, y a la siguiente grabamos el videoclip de “No debería pasar”, que fue una canción que grabamos, hace un tiempo, y la verdad que gracias a decidir que no íbamos a parar en la pandemia, llegó la disquera.

-¿Se les truncó algún proyecto por la pandemia?

Vicente: Shows y un video.

Inti: Sí, teníamos un videoclip, se cortó pero hice un stop motion. Terminé haciendo todo el videoclip en stop motion.

-Tienen ocho años en el ambiente artístico, ¿cómo deciden dedicarse a la música?

Vicente: Yo creo que es un sueño que tenemos desde antes de conocernos. Personalmente, me gusta mucho la música y a Inti igual. Nos encontramos en un punto donde nos sumó mucho conocernos.

Inti: Complementamos y de hecho, como te comentaba, todo salió muy natural. Simplemente empezamos y terminamos el primer año de colegio, cantando en kermeses de otros colegios y nos preguntaban cómo se llaman y decíamos ‘Inti y vicente’ y así quedó.

-Ustedes componen sus propias canciones, ¿incluyen parte de su experiencia para sus creaciones?

Inti: Honestidad siempre, es lo más importante. Cuando componemos siempre tratamos de que lo que decimos no sea porque suene pegajoso, sino porque viene de un lugar honesto. Entonces, si combinamos nuestras experiencias… como somos dos personas, cada uno en la mente tiene una idea a la hora de escribir una canción. Combinamos mi idea, la de Vicente, y sale.

-¿Han pensado probar en otros géneros?

Inti: Sí, tenemos una versión salsa de una canción con Son tentación que sacamos hace un par de años, fue un experimento la verdad, fue muy divertido.

Vicente: Yo creo que lo que no se pierde es nuestra esencia como Inti y Vicente, eso es lo que nos mantiene. La música puede variar.

-¿Sienten que hay apoyo de la industria musical peruana?

Inti: Creo que se está creando, mientras hacemos mejor contenido, más calidad, estamos también abriéndoles los ojos a las empresas de aquí y están viendo que vale la pena darle apoyo al material que se hace acá. Creo que los artistas se están poniendo las pilas de una forma increíble.

Inti y Vicente acaban de estrenar su primer tema del 2021. Foto: Universal Music Group

-¿Con qué artistas les gustaría hacer una colaboración?

Inti: Aquí nos gustan muchos artistas, lo que pensamos siempre es que la canción es lo que importa, sea el artista que sea. Si es un artista que tiene un seguidor y viene y nos dice: ‘Miren, tengo esta canción y es una canción increíble’, pues colaboramos en una. La música manda.

-¿Cuáles son sus metas?¿A qué se proyectan como dúo musical?

Inti: Lo hemos conversado varias veces y nuestra gran meta es representar al Perú, tener el apoyo y la confianza de nuestro país, antes que otro. Para nosotros esa es la máxima inspiración. Tener el apoyo de nuestra nación es más que suficiente, ir a otro lado y decir: ‘Venimos con Perú al lado’, no es que somos de Perú, sino que venimos todos acá.

-¿Han probado con los conciertos virtuales?

Vicente: Tuvimos una gira por Colombia en 2020 y salió bastante bien de verdad.

Inti: Es súper loco, nunca habíamos cantado en lives y fue para los colegios en Bogotá, con una radió de allá que nos dio un apoyo súper chévere. Estuvimos para más de 10 colegios, la verdad que la pasamos muy bien. Pero igual es raro, no mirar a los ojos a la gente, es raro. También por el internet, a veces estamos cantando y de pronto se queda todo paralizado, y no sabes si fuiste tú o ellos.

-¿Cómo hacen para no perder la cercanía con sus seguidores a pesar de esta situación?

Inti: Hacer material. Nuestros seguidores nos siguen porque hacemos música. Mientras más música les podemos dar, es la mejor forma de comunicarnos y decirles lo que sentimos. Igual, siempre estamos en las redes sociales haciendo actividades con los fans.

-¿Qué les dirían a los jóvenes que quieren abrirse paso en este camino musical?

Vicente: Que no se rindan, que sigan luchando por sus sueños y que sean pacientes porque nada llega de un día para otro.

Inti: Esta es una carrera de resistencia, hay que crear y seguir creando.

