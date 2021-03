Grammy 2021: Beyoncé no se presentará pese a ser la artista más nominada

Premios Grammy 2021 continúan generando polémica. Esta vez, la cantante Beyoncé, quien ha logrado ser la artista con más nominaciones este año, no se presentará en el escenario del Centro de Convenciones de Los Ángeles el domingo 14 de marzo.

La famosa intérprete de “Single ladies” y “Halo” se negó a ser parte del show del evento que premia a los mejores de la música, pese a contar con nueve nominaciones. Esto fue confirmado por Harvey Mason Jr., ejecutivo de la Academia de la Grabación.

El representante lamentó dar la noticia durante una entrevista para Los Angeles Times. “Es lamentable, porque ella es una parte muy importante de la Academia de la Grabación... Deseamos absolutamente tenerla en el escenario”, fueron sus declaraciones.

De esa manera, se descartó que la 24 veces ganadora del Grammy haga una aparición sorpresa. Sin embargo, aún quedan dudas sobre los motivos que la llevaron a negarse a ser parte del evento.

El ejecutivo no reveló cuáles fueron las razones de Beyoncé, pero reconoció que otra gran estrella de la industria musical también rechazó su propuesta para actuar en la ceremonia por haber sido “desairada” tres años antes.

En los últimos días, los Premios Grammys han recibido cientos de críticas en las redes sociales debido al rechazo que expresaron los cantantes The Weeknd y Zayn Malik. Ambos no figuran en la lista de nominaciones 2021 a pesar de contar con exitosos temas.

“Ya no permitiré que mi discográfica envíe mi música a los Grammy”, aseveró The Weeknd. Mientras que el exintegrante de One Direction expresó: “Que se j*dan los Grammy y todos sus asociados. A menos que les des la mano y mandes regalos, no hay consideraciones para las nominaciones. El próximo año les enviaré una canasta de dulces”.

