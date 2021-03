Angelo Fukuy sobre Zona Libre: Queremos que se escuche hasta el fin del mundo

Angelo Fukuy se encuentra muy entusiasmado por el lanzamiento de su orquesta Zona Libre, sobre todo porque volverá a compartir con Jonathan Rojas, José Antonio Orejuela y otros grandes profesionales de la música. Tras su inesperada salida de la Gran Orquesta Internacional, liderada por Christian Domínguez, el cantante ha decidido asumir el reto de empezar de cero con esta nueva propuesta musical a través de la cual pretende difundir la cumbia peruana.

En conversación con La República, el recordado intérprete de “Ruleta de amor”, “Lárgate” y “A llorar a otra parte” se animó a contar cómo vivió su salida de la mencionada agrupación, por qué decidió formar una nueva y, además, cómo es su relación actual con Domínguez.

- Acabas de lanzar tu propia orquesta Zona Libre, ¿no temes dar este gran paso en medio de una pandemia?

Nos hemos puesto este reto y creo que es de valientes salir en estos momentos. Hay muchas familias que hemos perdido a seres queridos. En el Perú y en el mundo estamos sufriendo, hay mucha pena y mucha tristeza, entonces, lo que queremos es hacer música y llevar alegría a los hogares.

- ¿Cuándo decidieron formar este grupo? ¿Antes o después de tu salida de Gran Orquesta?

Bueno, esto es un trabajo en equipo. Fue después (de Gran Orquesta). Estábamos sin trabajo, técnicos, músicos, cantantes, parte de la administración y nuestra representante. Y se nos presenta esta oportunidad. (Estamos) felices con este nuevo proyecto, con esta nueva orquesta que es Zona Libre.

- ¿Y cómo la has pasado durante la cuarentena?

Gracias a Dios tengo muchos amigos seguidores que han requerido de algún saludo, una videollamada y por ahí colaboraban con un granito de arena. No habrá sido mucho, pero de alguna manera hemos podido sobresalir con ello.

- ¿Todos los temas de Zona Libre serán inéditos? ¿Crees que está mal hacer solo covers?

“Tu mal amor” es un tema inédito y lo que queremos es tener en nuestro disco canciones inéditas de nuestros compositores peruanos que también la están pasando mal, la prioridad es hacer temas inéditos. No estoy en contra de los covers. Si a la gente le gustan, en buena hora, pero también hay personas que ya no quieren escuchar covers, sino canciones nuevas. Hay público para todo (...). Ahora estamos contando con dos grandes compositores peruanos: Carlos Rincón y Pelo D’Ambrosio.

- Ahora que tratas de tomar impulso en tu carrera con nueva orquesta, ¿te incomoda que Christian haya dado a entender que cuentan lo que vivieron con Gran Orquesta para promocionarse?

Él es Christian y nosotros somos Zona Libre. Hemos salido con toda la humildad, con todo el cariño, con todo el amor de hacer música y no enfocarnos en lo pasado. Queremos que la cumbia peruana se escuche hasta el fin del mundo (...). Hay muchas orquestas de diferentes países que suenan hasta en Europa y Perú tiene que salir también, ya es hora. Zona Libre se va a encargar, esa es nuestra misión.

Christian Domínguez evitó dar mayores detalles sobre los motivos de la separación de su orquesta. Foto: captura Instagram / Angelo Fukuy / Christian Domínguez

- Jonathan Rojas y tú vuelven a unirse para esta propuesta musical, ¿cómo viven esta nueva aventura juntos?

Estamos muy contentos, felices. Sabíamos que formar una orquesta no iba a ser fácil, más aún en tiempos de pandemia. Siempre hemos estado en contacto por videollamada, no solo con cantantes, sino también con los músicos que ahora nos acompañan (...). Cuando se trabaja en equipo, todo es bonito y es subsanable, se puede pelear, pero cuando existe abandono y falta de apoyo, no.

- Anteriormente dijiste que no podías juntarte con Gran Orquesta para los shows por streaming porque vivías con personas vulnerables. Al promocionar el lanzamiento de Zona Libre, ¿no te expones?

Sí. Desde que salí con Zona Libre a trabajar, mi novia tiene en un departamento independiente y yo ya no estoy dentro de ese entorno donde están mis suegros.

Antes, a uno de nuestros compañeros de Gran Orquesta lo desalojaron de su departamento en Los Olivos, lo dejaron en la calle junto a su esposa y sus tres hijos. Nos enteramos, mis suegros y mi novia los invitaron para que vengan a la casa y se pueden quedar (...). Cuando abrieron las pistas para que pueda viajar, ya pudieron irse a Chiclayo a estar con sus familias. Ahora ya empecé a salir, ya me pasé al tercer piso, ya no tengo contacto. Me dejan mi comidita en la silla, recojo, como y ahí nada más. Yo estoy en el tercer piso y mi novia y mis suegros en el segundo piso.

- Tú y Christian Domínguez se conocen hace más de 14 años, ¿cabe la posibilidad de que en algún momento haya una reconciliación?

Claro, nos conocemos, conozco a sus papitos también, hay un respeto y deseo que le vaya bien. Yo no me he peleado, mi amistad ahí está. Hay algo que quiero aclarar también: mi tema no es con Christian, sino con la empresa, con la Gran Orquesta. Mi amistad sincera, mis amigos la conocen y ahí está.

