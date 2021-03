Yo soy: Integrante de la orquesta Candela pasó el casting como ‘Luis Fonsi’

Freddy Arévalo Armas apareció en la reciente edición del casting de Yo soy, donde imitó a Luis Fonsi y logró convencer a los jurados Maricarmen Marín, Mauri Stern y Tony Succar para pasar a la siguiente etapa del concurso.

Antes de interpretar el tema “Corazón en la maleta”, el artista de origen venezolano contó que ya había intentado entrar al programa en 2018 y pese a que en ese entonces no lo logró, fue fichado por la orquesta Candela gracias al talento que demostró como cantante.

“Gracias al programa Yo soy, mi carrera artística aquí en el Perú empezó a cobrar sentido, ya que tenía como un mes de haber llegado al país y tomé la decisión de venir (...) salía en los buses con un cuatro (instrumento musical) y cantaba, muchas veces me decían que fuera al programa Yo soy, vine al casting y a partir de eso ahora pertenezco a la orquesta Candela”, comentó.

Además, Freddy Arévalo aseguró que luego de haber entrado a la agrupación de cumbia liderada por Víctor Yaipén, conoció a quien ahora es la madre de su bebé de cinco meses de nacido. “De no haber entrado a la orquesta, no habría conocido a mi amor, y de no haberla conocido, tampoco tendría a mi hijito”, narró ante el asombro de los jurados.

Además, el músico contó que logró conocer varios departamentos del Perú gracias a su trabajo en la agrupación norteña. Tony Succar se mostró curioso por el origen del participante, quien inició cantando música llanera y ahora también aprendió a interpretar huaynos, chica y cumbias.

Freddy Arévalo Armas impresionó con su energía y voz bastante parecida a la de Luis Fonsi, por lo que consiguió tres votos para pasar a la siguiente etapa de Yo soy.

