The Weeknd anuncia que jamás volverá a los Premios Grammy por corrupción

Denuncia por corrupción. El famoso cantante The Weeknd anunció que jamás volverá a presentar su legado musical al proceso de selección para los Premios Grammy.

En una entrevista con el diario The New York Times, el intérprete de “Blinding Lights” aseguró que boicoteará el evento que premia a los mejores de la industria musical debido a su denuncia por corrupción contra la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

“Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy”, fue la contundente declaración que ofreció el cantante al medio.

The Weeknd era uno de los favoritos para ocupar un lugar en la lista de nominados de los Premios Grammy 2021. Su disco After Hours ocupó los primeros lugares de las listas de música del 2020. “Blinding Lights” se convirtió en la primera canción de la historia en permanecer en el top 10 de la lista Billboard Hot 100 durante todo el año. Sin embargo, todos esos logros no fueron suficientes.

En noviembre del 2020, tras enterarse que quedó fuera de la lista de nominados, el cantante canadiense explotó en las redes sociales. “Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...”, escribió. Este mensaje dio inicio a una ola de críticas e indignación por parte de sus fans contra el evento de música.

Otros famosos intérpretes como Zayn Malik, Drake, Frank Ocean y Kanye West también han expresado, en anteriores ocasiones, su rechazo a la Academia de Grabación.

Los Premios Grammy 2021 se realizarán el próximo domingo 14 de marzo. La ceremonia será transmitida en América Latina por el canal TNT.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.