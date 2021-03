Este fin de semana se entregarán los Premios Grammy 2021, que reconocen a lo mejor de la música de distintos géneros. La edición número 63 de este evento iba a desarrollarse el 31 de enero, pero fueron pospuestos debido a la pandemia del coronavirus.

Las grandes favoritas de la noche son Dua Lipa, con 5 nominaciones (incluidas álbum del año, canción del año y grabación del año), seguida por Taylor Swift, con 4, y por Billie Eilish y Beyoncé, con 3 cada una; las tres primeras estarán entre los artistas que se presentarán en el show.

Swift vuelve a aparecer en unos Grammy desde 2016, cuando ganó su último premio como mejor álbum, mientras que Eilish retorna a los escenarios tras estrenar su documental. También hay expectativa por la presencia de nombres como BTS y Bad Bunny.

La gala, que no contará con asistentes y respetará los protocolos existentes, homenajeará a las salas y recintos independientes afectados por la pandemia. En esta nota te mostramos la lista completa de artistas que participarán de la ceremonia conocida como la noche más grande de la música.

¿Cuándo serán los Grammys 2021?

Los Premios Grammy 2021 se llevarán a cabo este domingo 14 de marzo. La ceremonia tendrá lugar en el Staples Center de Los Ángeles, California (Estados Unidos) desde las 5.00 p. m. (hora local) y 7.00 p. m. (hora de Perú).

La edición 63 de los Premios Grammy 2021 será en la ciudad de Los Ángeles. Foto: captura web grammy.com

¿Quiénes serán los presentadores de los premios Grammy 2021?

El conductor de los premios Grammy 2021 será Trevor Noah, cómico, escritor, productor, actor y comentarista político de 36 años, famoso por conducir el programa satírico The Daily Show.

Asimismo, los distintos premios serán entregados por el personal de salas y recintos como The Troubadour (Los Angeles), Hotel Café (Los Angeles), Apollo Theater (New York City) y The Station Inn (Nashville), debido a que la ceremonia honrará a estos espacios afectados por la pandemia.

Trevor Noah será el presentador de los Grammys 2021. Foto: AFP

¿Quiénes estarán en el show de los Grammys?

Los siguientes artistas se presentarán en el show de los Grammys 2021:

Dua Lipa

Taylor Swift

BTS

Cardi B

Harry Styles

Billie Eilish

Bad Bunny

Chris Martin

Brandi Carlile

Doja Cat

Megan Thee Stallion

Post Malone

Black Pumas

Haim

Roddy Ricch

DaBaby

Lil Baby

Mickey Guyton

Brittany Howard

John Mayer

Miranda Lambert

Maren Morris.

Premios Grammy 2021: Lista de nominados

Álbum del año

Folklore’, de Taylor Swift

Hollywood’s Bleeding’, de Post Malone

Black Pumas (Deluxe Edition), de Black Pumas

Chilombo, de Jhene Aiko

Everyday Life, de Coldplay

Women in Music Pt. III, de HAIM

Future Nostalgia, de Dua Lipa

Djesse Vol. 3, de Jacob Collier

Canción del año

“Dont Start Now”, de Dua Lipa

“Cardigan”, de Taylor Swift

“Black Parade”, de Beyoncé

“The Box” de Roddy Ricch

“I Cant Breathe”, de H.E.R.

“Circles”, de Post Malone

“If the world was ending”, de Julia Michaels

“Everything I Wanted”, de Billie Eilish

Grabación del año

“Don’t start now”, de Dua Lipa

“Everything I Wanted”, de Billie Eilish

“Black Parade”, de Beyoncé

“Colors”, de Black Pumas

“Rockstar”, de Da Baby y Roddy Ricch

“Circles”, de Post Malone

“Savage”, de Megan Thee Stallion con Beyoncé

“Say so”, de Doja Cat

Mejor Artista Revelación

Doja Cat

Megan Thee Stallion

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

CHIKA

Noah Cyrus

DSmoke

Kaytranada

Mejor canción Pop solista

“Don’t start now”, de Dua Lipa

“Say So”, de Doja Cat

“Yummy”, de Justin Bieber

“Cardigan”, de Taylor Swift

“Everything I Wanted”, de Billie Eilish

“Watermelon Sugar”, de Harry Styles

Mejor Álbum Pop

Folklore, de Taylor Swift

Future Nostalgia, de Dua Lipa

Fine Line, de Harry Styles

Chromatica, de Lady Gaga

Changes, de Justin Bieber

Dua Lipa es la artista más nominada, con 5 candidaturas. Foto: AFP

Mejor canción de Pop dúo / grupo

“Un Día (One Day)”, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy

“Intentions”, de Justin Bieber

“Dynamite”, de BTS

“Rain On Me”, de Lady Gaga con Ariana Grande

“Exile”, de Taylor Swift con Bon Iver

Mejor canción de Rock

“Kyoto”, de Phoebe Bridgers

“Lost In Yesterday”, de Tame Impala

“Not”, de Big Thief

“Shameika”, de Fiona Apple

“Stay High”, de Brittany Howard

Mejor Álbum de Rock

A Hero’s Death, de Fontaines D.C.

Kiwanuka, de Michael Kiwanuka

Daylight, de Grace Porter

Sound & Fury, de Sturgill Simpson

The New Abnormal, The Strokes

Mejor Interpretación Rock

“Shameika”, de Fiona Apple

“Not”, de Big Thief Kyoto - Phoebe Bridgers

“The Steps”, de Haim

“Stay High”, de Brittany Howard

“Daylight”, de Grace Potter

Mejor Álbum de Música Alternativa

Fetch The Bolt Cutters, de Fiona Apple

Hyperspace de Beck Punisher, de Phoebe Bridgers

Jaime, de Brittany Howard

The Slow Rush, de Tame Impala

Mejor álbum Pop Latino

Por Primera Vez, de Camilo

Mesa Para Dos, de Kany García

Pausa, de Ricky Martin

3:33, de Debi Nova

YHLQMDLG, de Bad Bunny

Bad Bunny se presentará en los Grammys 2021. Foto: AFP

Mejor Álbum Latino de Rock Alternativo

Aura, de Bajofondo

Monstruo, de Cami

Sobrevolando, de Cultura Profética

La Conquista del Espacio, de Fito Paéz

Miss Colombia, de Lido Pimienta

Mejor Álbum Tropical Latino

Mi Tumbao, de José Alberto

Infinito, de Edwin Bonilla

Sigo Cantando al Amor, de Jorge Celedón

40, de Grupo Niche

Memorias de Navidad, de Victor Manuelle

Mejor Álbum de Country

Lady Like, de Ingrid Andress

Your Life Is A Record, de Brandy Clark

Wildcard, de Miranda Lambert

Nightfall, de Little Big Town

Never Will, de Ashley McBryde

Mejor Canción de Country

“Bluebird”, de Miranda Lambert

“The Bones”, de Maren Morris

“Crowded Table”, de The Highwomen

“More Hearts Than Mine”, de Ingrid Andress

“Some People Do”, de Old Dominion

Mejor Interpretación de Country en solitario

“Stick That In Your Country Song”, de Eric Church

“Who You Thought I Was”, de Brandy Clark

“When My Amy Prays”, de Vince Gill

“Black Like Me”, de Mickey Guyton

“Bluebird”, de Miranda Lambert

Mejor Interpretación de Country dúo / grupo

“All Night”, de Brothers Osborne

“10,000 Hours”, de Dan + Shay & Justin Bieber

“Ocean”, de Lady A

“Sugar Coat”, de Little Big Town

“Some People Do”, de Old Dominion

Mejor Interpretación de Metal

“Bum-Rush”, de Body Count

“Underneath”, de Code Orange

“The In-Between”, de In This Moment

“Blood Money”, de Poppy

“Executioner’s Tax (Swing of of the Axe) Live”, de Power Trip

Mejor Canción de Rap

“Lil Baby”, de The Bigger Picture

“Roddy Ricch”, de The Box

“Laugh Now Cry Later”, de Drake Ft. Lil Durk

“Rockstar”, de DaBaby Ft. Roddy Ricch

“Savage”, de Megan Thee Stallion Ft. Beyoncé

Mejor Interpretación de Rap

“Deep Reverence”, de Big Sean Ft. Nipsey Hussle

“Bop”, de DaBaby

“What’s Poppin”, de Jack Harlow

“The Bigger Picture”, de Lil Baby

“Savage”, de Megan Thee Stallion Ft. Beyoncé

“Dior”, de Pop Smoke

Mejor Interpretación Melódica de Rap

“Rockstar”, DaBaby FT. Roddy Ricch

“Laugh Now, Cry Later”, de Drake Ft. Lil Durk

“Lockdown”, de Anderson .Paak

“The Box”, de Roddy Ricch

“Highest In The Room”, de Travis Scott

Mejor Álbum de Rap

Black Habits, de D Smoke

Alfredo, de Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony, de Jay Electronica

King’s Disease, de Nas

The Allegory, de Royce Da 5′9

Mejor Álbum regional Mexicano

Hecho En México, de Alejandro Fernández

La Serenata, de Lupita Infante

Un Canto Por México, Vol. 1, de Natalia Lafourcade

Bailando Sones Y Huapangos Con Mariachi Sol De Mexico De José Hernández, de José Hernández

AYAYAY!, de Christian Nodal

Mejor Videoclip

“Goliath”, de Woookid

“Lock Down”, de Anderson.Paak

“Life is good”, de Futuro con Drake

“Adore You”, de Harry Styles

“Brown Skin Girl”, de Beyoncé

Productor Del Año

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt

Mejor Banda Sonora

Ad Astra

Becoming

Joker

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Mejor película musical

Story, de Beastie Boys

Black is King, de Beyoncé

Love Supreme, de We Are Freestyle

The Sound of My Voice, de Linda Ronstadt

That Little Band From Texas, de ZZ Top

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.