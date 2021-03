Patricia Portocarrero: “En los momentos más duros de mi vida, me he escuchado y aceptado”

La carismática, divertida y extrovertida Patricia Portocarrero nos trae “Impro, un cambio de vida”, un curso virtual para que las personas, a través del arte, sepan cómo lidiar con sus emociones en el difícil escenario de la pandemia.

En comunicación con La República, la actriz detalla qué la motivo a lanzar esta propuesta y explica cuán importante es el tema de la salud mental para que las personas puedan vivir en armonía.

Por otro lado, Portocarrero es una de las figuras más representativas de la ‘impro’ en el Perú. Ha tenido importantes participaciones en producciones como Patacomix, El Santo Convento, Ven baila quinceañera, Asu Mare, A los 40, entre otras. El año pasado asumió el reto de encarnar a ‘Malvina’ en la exitosa telenovela Princesas, y ahora nos cuenta qué significó este personaje en su carrera artística.

Patricia Portocarrero lanza "Impro, un cambio de vida". Foto: Rayuela

- Acabas de lanzar el curso “Impro, un cambio de vida”. ¿En qué consiste?

Es un curso online de 17 módulos que estará colgado en la plataforma de Rayuela. Son casi dos horas de contenido donde podrás conocer la técnica de la ‘impro’, accediendo al material cuando tú quieras.

- ¿En qué medida este curso va a mejorar la calidad de vida de las personas?

La técnica de la ‘impro’ se basa en la escucha, la aceptación y en hacer brillar al otro. Cuando estas herramientas las usas en tu día a día, cuando las aplicas a tus relaciones personales y laborales, empiezas a vivir más en armonía. Además, la ‘impro’ te dice que el error no existe, que es solo una oportunidad de cambio hacia algo nuevo. Cuando empecé a usar eso en mi vida diaria, muchas cosas cambiaron hacia bien.

- ¿Cuál es el objetivo principal de “Impro, un cambio de vida”

Quiero compartir con todo el público, que tanto cariño me ha dado a lo largo de mi carrera, estas herramientas. Quiero que las conozcan porque estoy segura de que les va a ayudar a encontrar un equilibrio y vivir la vida con más armonía.

- ¿Qué te motivó a lanzar este curso?

La pandemia nos tiene mucho tiempo encerrados y con muchas horas en las que podemos mirarnos a nosotros mismos. Tenemos el tiempo de la introspección. Es por eso que creo que es el tiempo de crecer emocionalmente y la ‘impro’ tiene herramientas para ello. Yo, actualmente, la vengo usando para la crianza de Milan, mi hijo. Está en una edad (8 años) en la que empieza a retarme y a enfrentarse. La escucha y aceptación es todo para mí ahora.

- ¿Los temas y herramientas que emplearás en este curso nacen de tu propia experiencia?

La técnica es del maestro Keith Jhonstone, pero cómo la apliqué a mi vida es de mi cosecha. Lo hermoso es que, más allá de usar la técnica para la actuación, puedes adaptarla a tu vida.

- Si alguna vez has atravesado por problemas emocionales, ¿en qué medida la ‘impro’ te ayudó a cambiar tu vida?

En los momentos más duros y tristes de mi vida, me he escuchado y me he aceptado. He aceptado mis errores y he seguido hacia adelante, abrazando toda mi humanidad, con lo feo y lo bonito.

- La salud mental es un tema poco atendido en el país. ¿Qué estrategias o herramientas crees que se deberían implementar para mejorarlo?

Es fundamental hacer una gran campaña para erradicar el tabú de pensar que ir a un psicólogo significa que estás loco. No solo el cuerpo se enferma, también se enferman las emociones, los pensamientos, la mente, y es ahí donde un profesional interviene. El ser humano necesita espacios donde aprender a manejar y hacer buen uso de sus emociones, conocerse y conectarse con uno mismo. El arte es uno de esos espacios.

- La mayoría de personas hemos sido golpeadas emocionalmente por la pandemia. ¿Cómo te afectó la situación por la que estamos atravesando y cómo lograste sobreponerte?

Con mucho esfuerzo e ilusión abrí mi propia productora, Laporto Producciones, para realizar eventos y shows corporativos. A la semana de iniciar operaciones llegó la pandemia. Quedé en shock. ¿Qué iba a hacer con todo lo proyectado? ¿Cómo iba a mantener una empresa que recién salía a flote? El shock me duró poquito, porque lo que parece un fracaso, para mí, es una oportunidad de algo nuevo, así que rápidamente giré hacia lo digital.

En el 2020 llevé humor al mundo corporativo con 89 shows digitales. Mi objetivo era alegrar a todas las personas que estaban en el home office.

- El rubro artístico es el que más se ha visto afectado por la pandemia, debido a la cancelación de espectáculos. Compártenos tu opinión acerca de ello.

Somos un sector al que han dejado de lado. Necesitamos nuestros teatros para salir a trabajar. Estamos en la posibilidad de cumplir con todos los protocolos. No entiendo por qué no nos permiten abrirlos. Parece que a la fiesta de la Reactivación Económica nadie nos invitó.

Patricia Portocarrero y su personaje de ‘Maldina’ en Princesas

- En la telenovela “Princesas” interpretaste a ‘Maldina’, un personaje que sufre de cambios de personalidad. ¿Qué significó este papel en tu carrera artística?

Fue bastante difícil. Quería entenderla, hacerla real. Me preguntaba por qué maltrataba así a una persona (Cenicienta). Si bien el cuento no da detalles de ello, era mi chamba como actriz encontrar las verdades del personaje.

- ¿Qué novedades se vienen para la segunda temporada del programa?

Imagino que habrá segunda temporada porque el final está abierto, pero seguro esperarán que se pueda trabajar con más libertad, ya que es una producción grande. Aún no me han convocado. No sé si habrá un papel para mí en una segunda temporada.

- ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Por ahora, acompañar el crecimiento del curso. También tengo dos películas este año. Una de ellas, para el público latino en USA. Se llama Un sugar daddy en apuros. Pero en televisión estoy libre como el viento y peligrosa como el mar.

Patricia Portocarrero en la telenovela Princesas. Foto: difusión

