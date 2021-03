Se acerca una nueva edición de los Kids Choice Awards, el evento de Nickelodeon en el cual los niños y niñas de todo el mundo pueden elegir a sus películas, series, canciones y celebridades favoritas. Kenan Thompson será el encargado de conducir la ceremonia 2021, que se realizará de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus.

El artista con más nominaciones es Justin Bieber, con cinco, quien también realizará una presentación en directo. Por otro lado, Stranger Things es la serie con más candidaturas al dirigible naranja (4). También aparecerán figuras como BTS, Gal Gadot, Kim Kardashian, Robert Downey Jr., Millie Bobby Brown y parte del elenco de iCarly.

En esta nota te explicamos dónde encontrar la señal de Nickelodeon en distintos países y a qué hora podrás seguir la transmisión de una ceremonia de premios que promete varias sorpresas para los fans.

¿Cuándo son los Kids Choice Awards 2021?

Los Kids Choice Awards 2021 se realizarán este sábado 13 de marzo en una ceremonia que, al igual que el año pasado, será virtual.

Kenan Thompson conducirá los Kids Choice Awards 2021. Foto: Nickelodeon

¿A qué hora inician los KCA 2021?

Los Kids Choice Awards 2021 comenzarán en los siguientes horarios de cada país:

Perú: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 6.30 p. m. (CT)

Brasil: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (domingo 14)

No obstante, Nickelodeon transmitirá la ceremonia en diferido el martes 16 de marzo para América Latina, a partir de los siguientes horarios:

México: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Asimismo, la premiación será transmitida en España el miércoles 17 de marzo desde las 6.30 p. m. (hora peninsular).

¿Cómo ver Nickelodeon EN VIVO?

Puedes encontrar la señal de Nickelodeon en diversas compañías de televisión paga de América Latina y España:

Perú: 410 (SD) y 765 (HD) en Movistar TV (cable); 302 (SD) y 823 (HD) en Movistar TV (satélite); 308 (SD) y 1308 (HD) en DirecTV; 35 (SD) y 576 (HD) en Claro TV (cable); 40 (SD) y 1110 (HD) en Claro TV (satélite); 32 en Best Cable; 42 (SD) y 42.1 (HD) en Cable Visión.

México: 307 (SD) y 1312 (HD) en Sky; 286 en Dish; 390 en Star TV; 315 (SD) y 316 (HD) en Izzi; 256 (SD) y 1256 (HD) en Megacable.

Argentina: 35 (analógico) y 202 (digital/HD) en Cablevisión; 204 (SD) y 1022 (HD) en Telecentro; 48 en Antina; 308 (SD) y 1308 (HD) en DirecTV.

Colombia: 308 (SD) y 1308 (HD) en DirecTV; 208 (SD) y 1208 (HD) en Claro TV (cable); 208 (SD) y 240 (HD) en Claro TV (satélite); 302 (SD) y 823 (HD) en Movistar TV (satélite); 17 (SD) y 2220 (HD) en Tigo.

Chile: 308 (SD) y 1308 (HD) en DirecTV; 302 (SD) y 823 (HD) en Movistar TV; 9 (Santiago), 7 (Concepción), 25 (Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua), 31 (Copiapó, Talca) y 34 (La Serena, Curicó) en VTR.

Ecuador: 69 (SD) y 569 (HD) en Claro TV; 308 (SD) y 1308 (HD) en DirecTV; 110 (SD) y 720 (HD) en Grupo TV Cable; 52 en CNT TV.

Venezuela: 308 (SD) y 1308 (HD) en SimpleTV; 302 (SD) y 823 (HD) en Movistar TV; 19 (SD), 18 y 1018 (HD) en Inter Satelital.

Bolivia: 115 (SD) y 220 (HD) en Tigo (cable); 107 en Tigo (satélite); 29 (SD), 28 y 102 (HD) en Inter Satelital.

Paraguay: 302 en Tigo y 30 en Personal TV.

Uruguay: 308 (SD) y 1308 (HD) en DirecTV.

Costa Rica: 307 (SD) y 1312 (HD) en Sky, 29 en Telecable.

República Dominicana: 307 (SD) y 1312 (HD) en Sky; 173 en Aster; 202 (SD) y 422 (HD) en Altice.

España: 94 en Movistar +, 72 en Vodafone TV, 27 en PTV Telecom y 43 en Orange TV.

¿Dónde puedo ver Nickelodeon EN VIVO por internet?

Para ver la señal de Nickelodeon EN VIVO por internet, deberás estar suscrito a un paquete de TV paga que lo incluya. Así, podrás ver el canal a través de plataformas online como Movistar Play, DirecTV GO y Blue To Go, según la compañía a la que estés suscrito.

Justin Bieber es uno de los artistas que participará de los Kids Choice Awards 2021. Foto: Nickelodeon

¿Qué canal es Nickelodeon en DirecTV?

En Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile y Perú, Nickelodeon está disponible en los canales 308 (SD) y 1308 (HD) de DirecTV.

¿Qué canal es Nickelodeon en Sky?

En México, Centroamérica y República Dominicana, Nickelodeon puede verse en los canales 307 (SD) y 1312 (HD) de Sky.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.