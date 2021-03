Mauri Stern se conmueve en Yo soy: “Feliz de sentirme hoy peruano”

Mauri Stern protagonizó un emotivo momento durante la edición del programa Yo soy del último jueves 11 de marzo. Esto sucedió luego de oír la historia de uno de los participantes que llegó al casting para imitar al norteamericano Fred Durst.

El joven de origen venezolano narró lo difícil que fue presentar su carta de renuncia al trabajo que tenía en su país, para viajar al Perú y buscar rehacer su vida, proceso en el que recibió el apoyo de muchos peruanos.

“Yo quiero aprovechar para decir una cosa, porque en estos meses que hemos estado aquí en Perú, eso es algo que me conmueve y me emociona mucho. La bondad de este país, el amor y la apertura para recibir a esta gente hermana de otros países, que eso no se elige, no eliges dónde naces, a veces vives en un país donde suceden cosas y no es culpa de nadie”, comentó el exintegrante de Magneto, muy conmovido.

Mauri Stern recordó su paso por el Perú durante los años 80 y 90, cuando el país atravesaba una grave crisis debido al terrorismo.

“Cuando pasa eso en otro país, de repente un Perú decide recibir a esos chicos, chicas, familias, abrirles las puertas, darles oportunidad, dejarles dónde dormir, me conmueve, me emociona y celebro este hermoso país. Yo lo viví y realmente me siento feliz de sentirme hoy peruano, de verdad, me emociona”, continuó el jurado.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.