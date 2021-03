Víctor Gonzales, diseñador de estrellas, se reinventa con crianza de cerdos

Víctor Gonzales, conocido por haber vestido a conocidas figuras de la farándula local como Maju Mantilla, Mayra Goñi, Michelle Soifer, Yahaira Plasencia y más, se encuentra atravesando un duro momento a causa de la pandemia.

Como se sabe, el rubro de la moda también fue uno de los más golpeados, ya que no pertenecen a la primera necesidad. Ante esto, en el programa En boca de todos entrevistaron al modista, quien se reinventó en medio de la crisis.

Víctor Gonzales dejó Lima para mudarse a su tierra, Cañete, y dedicarse a la crianza de cerdos. Asimismo, aclaró que aún se dedica a los diseños de vestidos, pero de manera más pausada.

“Estoy a dos horas de Lima. Es una bendición tener trabajo, pero, cada vez que tengo una cita, viajo a Lima. No lo voy a dejar nunca (diseñar vestidos) porque es mi pasión. Si ahora estoy dedicado a otro rubro es porque tengo que buscar una salida. La galería donde estoy nos han dado un tiempo de gracia porque tengo el contrato vencido”, comentó el diseñador de modas.

Ante esto, Jazmín Pinedo le pidió que no se rinda y que continúe con lo que realmente le apasiona.

“Eres una excelente persona, cuántas veces te he hecho correr (por arreglos en los atuendos) y nunca me has dicho que no. Vamos a poder disfrutar de tu trabajo, gracias por conectarte con nosotros”, señaló la conductora de En boca de todos.

Asimismo, Víctor Gonzales se quebró al ver los mensajes de aliento que recibió por parte de Yahaira Plasencia, Patricio Parodi, Maju Mantilla y Michelle Soifer.

“Esto demuestra que he hecho un buen trabajo. He construido amistades y nunca pensé llegar a donde estoy ahora”, concluyó.

