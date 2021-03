Raya: una historia sobre la unión y la confianza

Al igual que sucedió durante el rodaje de la nueva película de Disney, Raya y el último dragón, las actrices Kelly Marie Tran, Gemma Chan y Sandra Oh se reunieron a través del Zoom para hablar sobre sus roles y lo que para ellas significó trabajar en una megaproducción donde tomaron parte más de 400 personas, desde sus casas y desde varios puntos del planeta.

“Siento que todo el crédito lo tiene el equipo de edición y detrás de cámara porque todos los actores estaban aislados y grabando por su cuenta. Haber visto la película terminada y ver toda la química que tienen estos increíbles personajes, creo que dice mucho sobre la experiencia de la animación de Disney y el talento que trabaja en esta película. Fue una experiencia increíble”, asegura la actriz de origen vietnamita Kelly Marie Tran (Rose Tico en Star Wars), encargada de dar la voz a Raya, la protagonista.

Para la actriz canadiense de origen surcoreano Sandra Oh, quien en la cinta interpreta a Virana, trabajar a distancia ha sido una experiencia valiosa. “Para alguien como yo, que crecí en los años 70 y 80 y no vio nada de esto, es un cambio emocionante. De hecho, me alegro de estar viva para ser parte de este tipo de pantalla en la que ves a las personas que lo hicieron y darles la oportunidad de que se escuchen sus voces”.

En la película, Raya debe salvar a Kumandra de la amenaza de unos monstruos que salieron a hacer daño cuando los dragones, guardianes del equilibrio, fueron petrificados. Durante su travesía encuentra al último dragón, con quien deberá enfrentar una serie de obstáculos, entre ellos a Naamari, la princesa de Fang. Además, deberá aprender a confiar en otros para conseguir el bienestar común.

“Lo que me gusta es que nuestros personajes son complejos. No hay blanco y negro. Además, me conmovió mucho el mensaje de la película porque siento que también estoy luchando por aprender a confiar”, manifiesta Sandra Oh.

Amigas y rivales

La actriz británica de origen chino, Gemma Chan, quien interpreta a Namaari añade: “Una de las cosas que resonó en mí es que Namaari es la antagonista, pero no es una villana de corte. Ella y Raya son dos caras de la misma moneda. Siento que nuestro mundo es complejo y los problemas solo comenzarán a resolverse si todos trabajamos juntos. En la cinta también entendemos por qué tenemos elementos en la sociedad que quieren proteger sus propios intereses. Aplaudo a los narradores por abordar esto”.

Para Kelly y Gemma, la relación antagónica y las similitudes que existen entre sus personajes son algo que hace muy real la historia. “Me encanta que Raya y Namaari tengan este tipo de dinámica de amor/odio. Pero en esencia, tienen mucho en común. Namaari es agresiva en el exterior, pero tiene un corazón enorme y este amor real por los dragones que ha estado desde la infancia. Me gusta esa primera escena en la que mira a Sisu a los ojos, y todo se desvanece. Es como si volviera a ser una niña. Todos hemos tenido a esas personas en nuestras vidas con las que tenemos una relación de amor y odio, es una línea muy fina”, dice Gemma.

“Cuando realmente pienso en mi vida, cuando me han sucedido cosas como esas, pienso en lo difícil que es salir de tus propios prejuicios. Raya y Naamari arriesgan todo por esta idea de comunidad, esta idea de cómo podría haber sido su relación todo este tiempo. Es realmente muy inspirador”, dice Kelly.

Para estas actrices, el mensaje de la película se ajusta a los difíciles tiempos que vivimos como humanidad con la pandemia por el Covid-19. “Tanto Raya como Namaari aprenden que tienes que estar dispuesto a que te rompan el corazón una y otra vez solo para mantenerlo abierto. Porque creo que sabemos que el odio no termina con el odio. Solo se conquista con el amor. Entonces, tenemos que trabajar como una gran comunidad, avanzar socialmente hacia ese camino porque todos estamos en el mismo barco”, dice Sandra Oh.

“Estamos hablando de todo lo que está pasando en este momento donde es fácil sentirse abrumado por la desesperanza y la ira. Pero la esperanza la encuentras en los que te ayudan y ayudan a los demás”, reflexiona Gemma Chan.

“A veces llegas a ese punto donde sientes ‘oh, este es un mundo muy roto’. Hay que reconocer que hay mucho dolor y que la única forma de superarlo es buscar los pedazos de esperanza en tu comunidad. Estoy agradecida de hacer una película con estos personajes y con estos actores que también están tratando de luchar por un mundo que a veces se siente imposible y desesperado”, finaliza Kelly.

