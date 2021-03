Kate del Castillo fue operada tras accidente en set de grabación

Kate del Castillo tuvo que ser operada tras una fuerte caída en el set de grabación de la serie Armas de mujer de la cadena Telemundo.

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz de 48 años contó a todos sus seguidores que se lastimó el dedo meñique de su mano. El daño fue tan grave que fue intervenida quirúrgicamente.

“Estoy en el hospital, al final me van a tener que operar mi dedito, pero es algo muy sencillo. Es para que no me quede chueco. Estoy con anestesia local, ahí les voy pasando el reporte”, explicó la reconocida actriz en sus historias de Instagram.

Horas después, Kate del Castillo volvió a sus redes sociales donde se la vio en una camilla y evidentemente sedada por la anestesia.

“Mi dedito, miren qué bonito se ve y dormí delicioso. Ahorita que ya que se me quito lo ‘drogui’ (en referencia a los efectos de la anestesia en su organismo) les platicó más. Gracias a todos”, comentó.

Este jueves 11 de marzo, Kate del Castillo se le vio más recuperada y señaló que ya está lista para volver a grabar su serie.

“Yo muy feliz, porque ya me reincorporo a las grabaciones de Armas de mujer con todo y mi dedo biónico. Gracias a todos por sus comentarios, estoy muy bien de salud y feliz de regresar a trabajar. Les mando muchos besos”, indicó la destaca intérprete en un video desde Instagram.

