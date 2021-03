Jazmín Pinedo revela por qué no regresó a Esto es guerra

Hace unos días, Jazmín Pinedo, quien actualmente conduce En boca de todos, se volvió tendencia en Twitter con el hashtag #JazminEnEEG, donde los seguidores de Esto es guerra le pidieron su retorno.

Ante esto, la modelo reconoció que extraña el reality de competencia, ya que ahí inició como competidora a los 21 años y —según señaló— terminó convirtiéndose en la presentadora de uno de los espacios más populares de la televisión.

“De verdad que me sorprendí, no voy a mentir, yo quiero muchísimo al programa, al equipo de los ‘guerreros’, le tengo un feeling especial, siempre lo he dicho. Entonces, cuando me metí en redes sociales, no quise retuitearlo porque no quiero incomodar a nadie, pero es sumamente bonito sentir el cariño del grupo de fans, que además me conocen a mí desde que tenía 21 años; ver que a lo largo de todo este tiempo aún se mantiene ese cariño es bien lindo”, comentó la conductora de En boca de todos en un comunicado.

En medio de todo el alboroto que se generó en redes sociales, Jazmín Pinedo se sinceró y reveló las razones por las que no se encuentra en Esto es guerra como conductora ni como competidora.

“Yo creo que ellos (la producción) están apuntando, lo que me parece totalmente válido, al origen de lo que fue el inicio de los realities, que guste o no son una moda potente de estos últimos años”, explicó.

“Todos sabemos que el inicio de esos programas tenía como conductores a Renzo, Gian Piero, Johanna, Mathías y María Pía. He tenido la oportunidad de conducir ese programa y para mí ha sido un aprendizaje alucinante, lo disfruté mucho, pero no sé, uno nunca sabe, el programa siempre va a lados distintos y sorprende”, añadió.

En cuanto a regresar como una ‘guerrera’, Jazmín Pinedo indicó que ya no tiene la resistencia física de antes para los retos.

“No, ya no me da el cuerpo, me daría pena”, dijo entre risas. “Si amo a ese equipo, no lo haría”, concluyó.

