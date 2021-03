Jazmín Pinedo pagará estudios de joven que vende marcianos durante pandemia

Jazmín Pinedo se conmovió con el caso de un joven que se dedica a repartir marcianos en las calles de Lima para apoyar a sus padres durante la pandemia. Por ello, la conductora se comprometió a pagar un ciclo de estudios al muchacho.

Durante la emisión de En boca de todos se presentó la historia de Brian Aguilar, un talentoso patinador que debió dejar el deporte a un lado para dedicarse a ayudar a solventar a su familia, quienes se dedican a la venta de marcianos.

En el informe se indicó que el muchacho se las ingenia para repartir rápidamente los productos con unos patines de repuesto, debido a que sufrió el robo de sus implementos días atrás. Sin embargo, el hecho no lo desanima, ya que comentó que logró pagar la matrícula de su carrera gracias a su propio esfuerzo.

Jazmín Pinedo quedó inspirada con las vivencias del invitado y recordó su propia experiencia al trabajar y estudiar al mismo tiempo. “Yo empecé a trabajar desde los 16 años. Me pagaba los estudios sola y hacía las cosas al mismo tiempo, por eso no pude terminar mi carrera. No quisiera que eso te pase a ti”, expresó.

Acto seguido, la figura de América Televisión se comprometió a pagar todas las cuotas del presente ciclo de Brian y así librarlo de una constante preocupación. La exchica reality, además, le hizo prometer al muchacho que continuará estudiando y ayudando a sus familiares.

“¿Qué te parece si tú y yo hacemos un trato? ¿Qué te parece si yo me comprometo en pagarte el ciclo completo y tú te dedicas a estudiar y ayudar a tu mamá?”, preguntó.

El joven quedó perplejo y se mostró muy agradecido con el gesto que tuvo Jazmín Pinedo, por lo que aseguró sacarse buenas notas e informarle, a través de redes sociales, sobre su desempeño en la universidad.

