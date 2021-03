Christian Domínguez sobre declaraciones de excompañeros: “Sé la realidad”

Christian Domínguez se pronunció sobre la polémica situación que protagoniza con sus excompañeros de Gran Orquesta Internacional. El cantante manifestó sentirse muy apenado por las declaraciones que han dado ante los medios sus excolegas, entre ellos Angelo Fukuy y Jonathan Rojas.

Al principio, el también actor les deseó lo mejor a los nuevos integrantes de Zona Libre en su futuro profesional, sobre todo porque están iniciando un nuevo camino en tiempos de pandemia. “Que les vaya bien, pensando que fue un bien para todos, porque todos tienen que tener una mejor vida y aparte porque hay más opciones para la música, más ahorita que todo está complicado”, señaló.

Luego, Christian Domínguez confesó que se ha sentido muy afectado emocionalmente por las palabras de quienes, durante un largo tiempo, formaron parte de Gran Orquesta Internacional.

“Triste, triste. Yo creo que triste, yo estoy en este medio muchos años y me han pasado muchas veces y he tenido decepciones y he tenido sinsabores y me he hecho fuerte. Pero sí me sentí extraño, en el fondo sé la realidad y sé de repente por dónde va la situación y deseo que les vaya súper bien”, expresó sobre los comentarios de Angelo Fukuy, Jonathan Rojas y José Antonio Orejuela.

Angelo Fukuy afirma que orquesta de Christian Domínguez pagaba S/ 500

Angelo Fukuy aseguró que la Gran Orquesta Internacional les pagaba a sus trabajadores S/ 500 cada mes y medio, lo cual generó sorpresa entre sus fans.

“Nadie vive con 500 soles mensuales. Ni que fuéramos locos para pedir que nos paguen el sueldo completo”, comentó sobre la agrupación liderada por Christian Domínguez.

