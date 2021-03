Zayn Malik arremete contra los Grammy por no estar en lista de nominados

Zayn Malik envió un contundente mensaje contra los Grammy luego de que no fuese incluido en la lista de nominados para la edición 63 del evento. En su mensaje, el cantante se mostró completamente indignado con la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, entidad encargada de entregar los premios.

“Que se jo... los Grammy y todos los asociados. A menos que les des la mano y envíes regalos, no hay consideración para las nominaciones”, aseveró. “El año que viene les enviaré una canasta de dulces”, añadió el intérprete de “Dusk till dawn”, mediante su cuenta oficial de Twitter.

Zayn Malik

“Mi tuit no era personal hacia la elección sino hacia la necesidad de inclusión y la falta de transparencia en el proceso de nominaciones y del espacio que crea y permite favoritismos, racismo y redes políticas que favorecen el proceso de voto”, aclaró el artista en otra publicación.

Sin embargo, es necesario precisar que Zayn Malik no fue nominado a los Grammys 2021 debido a que su álbum Nobody Is Listening fue lanzado el 15 de enero, fecha que ya se encontraba fuera de plazo para participar en la edición de este año.

El exintegrante de One Direction no es el primero en arremeter contra los Grammy. Anteriormente, The Weeknd también acusó a la organización de corrupción y racismo.

“Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia”, fue el drástico mensaje del artista canadiense en aquella ocasión.

