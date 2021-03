Vhako y Pancho lanzan “Sin parar” con Los Auténticos Decadentes, Afrodisiaco y más

El divertido, pegajoso e inolvidable tema “Sin parar”, que causó revuelo los años 90, está de regreso de la mano de Vhako y Pancho, quienes acaban de lanzar esta canción en una nueva versión junto a grandes representantes del ska, como Los Auténticos Decadentes, Afrodisiaco, Winsho de Barrio Calavera, Charly de Diazepunk, X Dinero y otros artistas.

Vhako y Pancho nos detallan cómo fue la producción de “Sin parar” durante el contexto de la pandemia y revelan qué los motivó a realizar la novedosa versión de este single compuesto por Pierre Aguilar.

- Acaban de lanzar una nueva versión de “Sin parar”, un clásico ska de los años 90, coméntennos sobre esta canción.

Pancho: Sí, ha sido todo un ‘locón’, la respuesta ha sido bien chévere.

Vhako: Sí, es un tema de Pierre Aguilar, quien sigue siendo el mánager de Raúl Romero. El tema estaba allí y salió la oportunidad de hacerlo.

- ¿Qué es lo novedoso de esta nueva versión?

Pancho: Creo que en realidad es por toda la carga de músicos que hay en la canción. Hay mucha vibra, mucha energía y mucha onda por lo que representa Los Auténticos Decadentes para el ska-rock latinoamericano, Winsho Barrio Calavera en la cumbia-ska, Koky Bonilla de Afrodisiaco; por mencionar a algunos.

- ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en colaboración de grandes personalidades del rock y ska, como Los Auténticos Decadentes, Afrodisiaco, entre otros?

Vhako: Bueno, en lo que representa a los artistas nacionales, a nuestros compatriotas, ha sido un gusto porque ya nos conocemos de hace algún tiempo, en algunos caso como los músicos David Haddad, Sergio Flores (ex-Zopilote) quien tiene un amplio recorrido en la escena alternativa (…) y bueno, en lo que respecta a Los Auténticos Decadentes, tenía el contacto porque yo toqué con ellos en el Vivo x el rock.

Entonces, ya nos conocíamos, había la posibilidad. Después cada uno participó grabando desde sus propios espacios, en medio de las limitaciones que existen en estos tiempos de pandemia, y después enviaron sus videos. Esto (el videoclip) es algo que se pudo haber soltado en 2020, pero hubo una convergencia de cosas políticas, sociales que preferimos que espere. No había prisa, porque como nació de una intención de hacer algo bonito entre amigos, decidimos hacerlo con calma y fue lo mejor porque ha salido un muy bonito video.

Pancho: Yo tengo un sueño cumplido acá. No sabes lo que es escuchar la guitarra de Los Auténticos Decadentes desde chiquito, y luego compartir una misma canción es todo un ‘feeling’. Es hermoso, la complicidad que hay entre cada músico, muy aparte de las limitaciones que tenemos actualmente de la misma industria para nosotros.

Ahora, prácticamente, todas las bandas están en UCI porque no pueden trabajar y “Sin parar” es la forma de decir que seguimos vivos, apoyen a los artistas locales, a los músicos independientes y que mejor forma de decirlo que con gente de la talla de Los Auténticos Decadentes, Diazepunk, Afrodisiaco, un ex-Zopilote, y todos los que están ahí.

- ¿Cómo nace la idea de volver a recrear esta canción?

Pancho: En realidad con Vhako desde hace tiempo queríamos hacer algo juntos, entonces me dice tengo un amigo, Pierre Aguilar, y podemos hacer esta versión (de “Sin parar”). La versión arrancó con Vhako, yo, Kri Del Castillo, Sergio de Zopilote y Mario Acuña. Cuando terminamos toda la canción Vhako dice: ‘Brother, hay que meter más gente’, y ahí es donde cae todo el ‘menestrón’ de bandas ahí en la ‘olla’. Es una cosa de locos.

Vhako: Lo más loco es que todos los cantantes que se sumaron, todo eso se propuso y se confirmó en una sola tarde. El proceso sí demoró, pero ha sido algo bonito. Si bien es cierto que “Sin parar” es un tema de fiesta que impulsa a festejar, es un poco loco soltar algo en un contexto en el que estamos actualmente. Esto es a modo de aportar un poco de alegría en medio de un contexto tan difícil, no podremos salir a las discotecas, a los conciertos, pero puedes escuchar esta canción con la familia, con los amigos por Zoom y disfrutarla. De eso se trata.

- ¿Qué tan difícil ha sido el reto de sacar adelante la producción de este tema en plena pandemia?

Pancho: Creo que lo inicial fue la grabación, ya que debíamos grabar con calidad; luego, ponernos de acuerdo. Normalmente, las bandas de Ská no te bajan de ocho integrantes, son bien numerosas. Entonces, estar de acuerdo con 17 cabezas… Es más, yo recuerdo que cuando empezamos a escribir el guion con Vhako y designar pedazos de la canción para cada uno de los cantantes y recibimos las partes cantadas, y dijimos: ‘Brother aquí faltó cantar coros, uno cantaba la parte del otro.

Yo tengo que aplaudir la chamba de Vhako porque él ha sido el que se ha tomado la molestia de editar y mezclar todo.

Vhako: Yo pienso que en realidad lo que ha existido ha sido una muy feliz coincidencia de dos factores muy importantes: el primero, y el más fundamental, es una excelente y buenísima canción de Pierre Aguilar. Él compuso “Sin parar” en los años 90 y tocar esta versión después de tanto tiempo, es buenísimo.

El segundo factor es la convergencia de gente que, además de hacer música, en muchos de los casos, somos amigos de años. Solo queda agradecer bastante la presencia de todos y sobre todo darnos el gusto de hacer la música que nos gusta.

- ¿Cómo ha sido la repuesta del público ante el estreno de “Sin parar”?

Pancho: El momento del lanzamiento fue muy bien recibido y las estadísticas de Spotify, en todas las plataformas digitales hablan por sí solas. Estamos por romper el contador de 1.000 y está colocándose en los top 5 a solo un día de su estreno.

Vhako: Lo mejor de todo es mostrar que un género como el ska y sobre todo el rock, promoverlo más. El repertorio de tantas bandas nacionales que hay es fundamental, es básico mostrarlas. La idea original de todo esto era mostrar solo un video de cuarentena y recién dijimos que debería estar en plataformas.

- ¿Qué tan difícil es tratar de posicionarse en la industria musical peruana?

Vhako: Todos sabemos que existe un límite, en las radios no pasan los temas para nada, o sea las últimas canciones de Gian Marco no se escuchan, siendo Gian Marco. Todo es bastante complicado. Cuando lleguemos a algo parecido a la realidad que teníamos antes, definitivamente una de las mejores opciones que pueden existir en el espectáculo, en el negocio del entretenimiento, es precisamente empoderar las propuestas nacionales para que eso sirva de retroalimentación.

Mucho decimos: ‘No importa, no necesitamos la radio’. La realidad es que la radio se escucha en todo el país, en todo lugar. Los que hemos viajado haciendo música a diferentes departamentos nos damos cuenta de que está en todo lugar. Muchos dicen que no importa estar ahí porque están en Spotify, pero el gran porcentaje mayoritario de este país no tiene eso.

La gente escucha la música que está en la radio AM/FM desde sus localidades, entonces la música peruana tiene que llegar ahí, y no quedarse en esos mismos límites que la radio le pone. Inclusive, los que hacen música urbana que es lo más vendedor, tienen también esos límites, es algo que no es congruente, no es saludable.

A modo de sanar todo lo que está sucediendo, esta debacle económica que sirva para que piensen y se den cuenta de que acá hay tanto potencial tantos recursos, tanta capacidad que debe de mostrarse, y que nos conviene a todos.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.