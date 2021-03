Tula Rodríguez lamenta reportes sobre su muerte: No entiendo cuál es el fin

Tula Rodríguez se mostró afectada por los falsos reportes de su supuesta muerte por COVID-19, los cuales circularon días atrás a través de redes sociales. La conductora pidió a los usuarios no compartir noticias sin corroborar, debido a que afectan a su familia.

Los conductores de En boca de todos lamentaron que se haya difundido información tendenciosa luego de que se confirmara el contagio de su compañera. “He visto una portada que me ha generado indignación. Hay cosas con las que no se puede jugar”, expresó Ricardo Rondón.

“Qué terrible que la gente se tome el tiempo de hacer estas cosas”, comentó Jazmín Pinedo segundos antes de enlazar con la viuda de Javier Carmona.

Tula Rodríguez expresó su indignación y recalcó que este suceso impacta principalmente a su entorno cercano, especialmente cuando se encuentra recuperándose de una enfermedad tan peligrosa.

“Es algo que yo no puedo manejar. Hay mucha gente que le gusta ocupar su tiempo para engañar. Es obvio que es falso, pero puede generar zozobra a la familia (...). Cuando uno está padeciendo esta enfermedad, la parte emocional entra a tallar de una manera impresionante, porque se pueden bajar las defensas”, dijo.

Finalmente, indicó que no sabe por qué muchos usuarios intentan hacerle daño en redes. “No puede ser que una situación que me toca vivir pueda sacar lo peor de un ser humano. No entiendo cuál es el fin”.

Tula Rodríguez y el mensaje a su familia tras aislarse por coronavirus

La figura de América Televisión decidió animar a sus familiares con una emotiva publicación en redes sociales. Ella se mostró optimista sobre su recuperación de la COVID-19 y prometió que muy pronto se reunirán.

Tula Rodríguez difundió en Instagram una fotografía junto a sus allegados y escribió: “Pronto estaremos todos juntos con la bendición de Dios. Los amo, familia”.

