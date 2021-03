Michelle Soifer a Gian Marco: “Estoy haciéndote caso, me dedicaré a la música”

Michelle Soifer se presentó, este martes 9 de marzo, en el programa En boca de todos para promocionar su nuevo tema titulado “La nena”. La exintegrante de EEG se encuentra feliz porque su canción ha tenido gran acogida del público.

En conversaciones con los panelistas, la modelo dejó notar su alegría por haber retomado su faceta musical. Como se recuerda, ella formó parte hace algunos años de la agrupación Alma bella.

Durante la charla, recordó la vez que Gian Marco le recomendó enfocarse en la música. Según Michelle, él la impulsó a tomar dicha decisión.

En ese sentido, aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje al intérprete de “Te mentiría”. ““Decirle, si estás viendo el programa, que por fin te estoy haciendo caso y me voy a dedicar a la música”, dijo la artista.

“Hace mucho tiempo me encontré con él y me dijo: escúchame, tú tienes que dedicarte a la música. Y bueno, otras cosas fueron mi prioridades en ese entonces. Pero la música es lo que me está permitiendo tener esa conexión con el público, me está dando un nuevo inicio”, agregó la joven.

Michelle Soifer en la final de Yo soy, grandes batallas

La cantante también se presentó en la final de Yo soy, grandes batallas donde ‘Marilyn Manson’ se consagró como el ganador de la temporada.

Michelle interpretó su reciente tema “La nena”. “Ya no soy el ‘bombón asesino’, ahora soy ‘la nena’”, expresó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.