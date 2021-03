Lady Gaga y Adam Driver juntos en foto durante rodaje de House of Gucci

A través de sus redes sociales, Lady Gaga y Adam Driver revelaron las primeras imágenes de cómo lucen al interpretar a los esposos Gucci en la nueva película sobre el famoso diseñador de modas.

Ridley Scott es el encargado de dirigir la cinta House of Gucci, que estaría llegando a las pantalla el próximo 26 de noviembre. El cineasta tiene como protagonistas a las estrellas de Hollywood en esta producción.

Este martes 9 de marzo, la cantante neoyorquina compartió en Instagram una foto donde se le ve al lado del nominado al Oscar. Ambos dan vida a Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci, respectivamente, en la película biográfica.

Como se sabe, está basada en el libro de Sara Gay Forden titulado The house of Gucci: a sensational story of murder, madness, glamour, and greed. El proyecto transporta al espectador a la década de los 80 para recrear el trágico final del personaje principal.

La cinta cuenta con las participaciones de Jeremy Irons, Jared Leto, Al Paccino, Camille Cottin, Jack Huston, Reeve Carney, entre otros actores.

Lady Gaga junto a Adam Driver en locación de nueva película. Foto: captura/Instagram

Devuelven mascotas de Lady Gaga tras ser raptados

En febrero del 2019, las mascotas de Lady Gaga fueron raptadas tras un asalto a su paseador en las calles de Los Ángeles.

Afortunadamente, el joven cuidador se está recuperando satisfactoriamente. Con respecto a los perros, fueron entregados ilesos al Departamento de Policía de la ciudad.

“Los dos perros de Lady Gaga fueron entregados a una estación de policía local y se han reunido de manera segura con representantes de Lady Gaga”, comunicó la entidad estatal.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.