Jurado de Yo soy Chile a ‘José Feliciano’: Es rico tener un talento como tú

El imitador peruano de José Feliciano, quien realizó su primera gala estelar en Yo soy Chile con “Te amaré”, regresó al escenario de Chilevisión para interpretar otro de los icónicos temas del cantautor puertorriqueño. En esta ocasión, Sebastián Landa destacó por su presentación con “Qué será”.

La notable similitud física, el parecido vocal y el alto nivel de interpretación y gestualidad fueron algunas de las características de ‘Feliciano’ que impresionaron a la mesa del jurado, conformada por Myriam Hernández, Cristián Riquelme y Antonio Vodanovic.

“Siempre me ha llamado la atención de Feliciano la pronunciación que tiene. En general, los puertorriqueños se comen la ‘r‘ y la ‘l‘ y este hombre lo hace perfecto... Versátil, lleno de matices, con un vibrato marcado y potencia de voz. Una imitación casi perfecta”, detalló Vodanovic sobre el ‘José Feliciano‘ peruano, quien fue elegido como ’El mejor de los mejores’ en Yo soy Chile en febrero.

Por otra parte, Cristián Riquelme comentó: “Las canciones son épicas, tienen un mensaje y transmitiste una emoción. Creo que es muy noble y muy rico en un programa como este tener un talentoso como tú, no tengo nada que decirte”.

Myriam Hernández sorprendió a Sebastián Landa al decirle que no notó ningún error en su participación. “Tu presentación fue virtuosa. Miro la fotografía y parece que te hubieras salido para estar presente en el escenario de Yo soy. No tengo más palabras, ni tips que darte, sino alabarte, misma dicción, mismos melismas, el vibrato perfecto, igual el look. Estuvo realmente una imitación casi exacta, así que solamente felicitaciones”, precisó.

Finalmente, el imitador de José Feliciano expresó su emoción por las opiniones positivas que recibió del jurado de Yo soy Chile. “Sus comentarios me hacen muy feliz. Muchas gracias”, expresó.

