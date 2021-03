Erick Elera sobre Angelo Fukuy: Tiene derecho de tener su propia orquesta

A través de sus redes sociales, Erick Elera se pronunció por la más reciente polémica que han protagonizado sus amigos Angelo Fukuy y Christian Domínguez.

Desde un video, el actor respondió sobre las dudas de sus seguidores, quienes le consultaron por su gran cercanía con Domínguez.

“Yo con Christian tengo una buena relación, pero no es que seamos muy contantes, la gente cree que andamos de arriba para abajo y no es así”, aclaró Erick Elera.

A pesar de su amistad con Christian Domínguez, el intérprete defendió el derecho de Angelo Fukuy de formar su propio grupo Zona libre, así como lo hizo la pareja de Pamela Franco con la Gran Orquesta Internacional.

“Yo no sé qué ha pasado, si es que se han pelado o no. Pero, así como Christian emprendió en un momento con su orquesta, todos tenemos derecho a hacerlo, pero hay que hacerlo de manera correcta por el conducto regular. Decir ‘gracias por todo, un abrazo’. Yo no sé si lo han hecho mal o bien, pero les deseo lo mejor”, finalizó.

Angelo Fukuy le desea lo mejor a Christian Domínguez

Angelo Fukuy dejó en claro que, tras recibir una carta notarial, el problema no es con Christian Domínguez, sino con la Gran Orquesta Internacional.

“El tema no es con Christian, sino con la empresa Gran Orquesta Internacional. Nosotros nos conocemos, hay un respeto hacia su persona y su familia, que le vaya bien y Dios lo bendiga”, manifestó el cantante.

