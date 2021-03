Carlos ‘Tomate’ Barraza es acusado por tocamientos indebidos

Desde su cuenta de Instagram, Vanessa López, modelo y exesposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza, lo acusó de tocamientos indebidos.

“Cuando yo le permito venir a ver a mi hija solo piensa en agarrarme y jugarse de una manera irrespetuosa cuando ya no somos nada”, precisó en sus redes sociales.

Hasta el momento, el locutor no se ha pronunciado sobre la grave acusación que acaba de hacer su exesposa en redes.

Hace unas semanas, la modelo denunció a Carlos Barraza por no cumplir con la pensión de alimentos. La expareja del artista aseguró que está en falta con la conciliación e interviene en su vida personal, pese a que están divorciados.

“Dijo: ‘No te voy a dar porque no tengo’. Alguien que no tiene, no tendría la cantidad de carros que tiene él, la cantidad de ropa, de zapatillas. Todo eso se paga con plata”, dijo en aquel momento Vanessa López en el programa Magaly TV, la firme.

“Solo para recordarle que tenemos una conciliación firmada al señor Carlos Barraza, donde debería cumplir con nuestra hija”, explicó.

Con referencia a esta última acusación, Carlos ‘Tomate’ Barraza indicó que le había comunicado a Vanessa López que por el momento no tenía ingresos para pasar la pensión de su hija.

“Yo había conversado con ella en la quincena de febrero, diciéndole que no podía pasarle más dinero porque no tengo más ingresos. No es porque no quiera cumplir con la manutención, eso sería un crimen, solo que en este momento no cuento con el dinero para poder hacerlo”, mencionó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.