Yo soy: imitador de Chacalón impresionó al jurado con “Muchacho provinciano”

La temporada 30 de Yo soy inició el lunes 8 de marzo con la primera etapa del casting. En esta edición, el programa contó con el regreso de un exparticipante, quien pisó el set de Latina por su revancha.

Wilder Reyes, imitador del cantante de cumbia Chacalón, llegó al programa para convencer al jurado y lograr avanzar a la siguiente fase del proceso de selección.

El artista impresionó a Katia Palma, Tony Succar, Mauri Stern y Maricarmen Marín con sus interpretaciones de “Yo solo vivo y sueño” y “Muchacho provinciano”.

El imitador recibió votos positivos y pudo entrar a la segunda etapa. En dicha fase, Reyes deberá de mejorar ciertas imprecisiones que le hicieron notar luego de cantar los recordados temas.

¿La final de Yo soy, grandes batallas fue grabada?

Maricarmen Marín y Tony Succar confirmaron que la gala final de Yo soy, grandes batallas, realizada el 6 de marzo, fue grabada. Los miembros del jurado explicaron los motivos del porqué no fue transmitida en vivo.

“Antes se había grabado la final de Mike y luego se grabó a José José como si fuera el ganador. Teníamos dos finales (grabadas) porque no sabíamos lo que el Perú iba a decidir”, dijo la cantante en Mujeres al mando.

“Al momento que se cortaron las votaciones y el doctor Marco Pacora vio que los votos daban como ganador a Mike, se decide por el notario que se ponga la edición de Mike como ganador ‘Marilyn Manson’”, agregó.

Por su parte, Tony Succar explicó los impedimentos que tendría si el programa fuese emitido en directo. “Era complicado para mí. Yo no sabía qué decir, la honestidad para mí es importante siempre. Yo quería estar ahí en vivo, pero no me permitía porque ya tenía planificado hacer una grabación en Los Ángeles, y por la pandemia, si regresaba a Perú, tenía que hacer cuarentena”, acotó.

