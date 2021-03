Príncipe Enrique: “Tenía miedo de que se repita la historia de mi madre”

Cual guion de la exitosa serie ‘The Crown’, los −hasta hace poco− duques de Sussex, el príncipe Enrique y Meghan Markle, han revelado en una larga entrevista con Oprah Winfrey los altibajos de su relación familiar, pero sobre todo han confirmado las fricciones en una institución sumergida en los prejuicios y acusada de manipular a los miembros de la Corona. “Tenía miedo de que se repitiera la historia de mi madre”, ha señalado Enrique en alusión a Diana Spencer, quien sufrió depresión.

Una de las revelaciones que dejan muy mal parada a la familia real británica es que a pesar de que la pareja era acosada por la prensa sensacionalista, Buckingham les informó que el futuro heredero no tendría seguridad ni tampoco el título de príncipe o princesa. ¿La razón? Según contó la actriz de 39 años, por esos días había conversaciones de tintes racistas. “Hubo preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera”. Enrique corroboró lo dicho por su esposa, aunque ambos evitaron dar nombres. “Sería demasiado perjudicial para ellos”, añadió Meghan.

La actriz contó que en más de una oportunidad pidió ayuda para ingresar a terapia, pero le negaron hacerlo porque la “imagen” de la Corona podría verse afectada si era internada. “No iba a querer seguir viviendo. Tuve pensamientos suicidas constantes y claros”. Para Enrique, ese tipo de reacción de su familia no era sorpresa, pero estaba preocupado por la salud mental de su esposa. “La familia (real) tiene una mentalidad de ‘esto es lo que es, no se puede cambiar’. No tenía en quién apoyarme”.

Sobre el príncipe Carlos: “Me decepcionó”

En medio de las discrepancias, Enrique había pensado que su padre, el príncipe Carlos, lo apoyaría, pero sostuvo que llegado un momento dejó de contestar sus llamadas. “Me siento realmente decepcionado porque él ha pasado por algo similar, sabe cómo se siente el dolor, y Archie es su nieto. Al mismo tiempo, siempre le querré. Pero hay mucho dolor, y arreglar esa relación seguirá siendo una de mis prioridades”.

La relación entre Enrique y su hermano, el príncipe Guillermo es distante . “Siento una enorme compasión por ellos”, le respondió a Oprah. “Mi padre y mi hermano están atrapados. Ellos no pueden irse”. Pero también hizo mea culpa. “Estaba atrapado. Ella (Meghan) me hizo ver la realidad de lo que estaba viviendo, preso en el sistema de la familia real”. A Markle le parece ridículo que, después de renunciar a su carrera y a su vida “por amor”, le adjudiquen la responsabilidad de la ruptura con la realeza. Sin embargo, tanto han coincidido en que la mejor relación que han tenido fue con la reina Isabel. “Siempre fue estupenda conmigo”, dijo la actriz. Enrique aclaró que la relación con su abuela es buena y que no han roto su comunicación. “Ella lo entiende”.

Los medios internacionales no tardaron en recordar que la Casa Real había intentado defenderse desde antes, con un ataque. The Times reveló que una asistente presentó una queja por acoso laboral contra la actriz . “Varios nos han informado de que habían sido testigos de su comportamiento inaceptable”, publicaron en el 2018, año en que, según revelaron, Enrique y Meghan se casaron en secreto antes de la boda pública.

Pero la actriz ha dicho que está preparada para la respuesta desde Buckingham. “No sé cómo pueden pretender que sigamos callados, mientras The Firm (la Empresa, como llaman los tabloides a la casa real británica) sigue perpetuando de modo activo falsedades sobre nosotros”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.