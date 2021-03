Najwa Nimri se disculpa por agredir a reporteros tras los Premios Goya 2021

La actriz española Najwa Nimri, conocida por su papel en series de Netflix como Vis a vis y La casa de papel, protagonizó un incidente al agredir a un grupo de reporteros que la esperaban en Madrid.

La artista regresaba de la ceremonia de los Premios Goya 2021 cuando fue abordada por los periodistas, quienes le preguntaron por su participación en el evento.

Sin embargo, su reacción no fue la esperada por sus fans. En el video que se ha convertido en viral a través de las redes sociales, se observa que ella se muestra molesta y le pregunta a un reportero: “¿Va en serio esto?”.

Luego, golpea la cámara con la mano, empuja a otro de ellos y lanza una patada contra un camarógrafo. “Quita la cámara, tío. Quita la cámara que te meto”, se le escucha decir a la actriz en otro momento.

La actitud de Najwa Nimri fue criticada en Twitter. Muchos usuarios la acusaron de no ser nada amable incluso con sus propios fans. Ante ello, la estrella de Netflix pidió disculpas este martes 9 de marzo en la misma red social.

Lamentó haber reaccionado de esa manera y aseguró que no tiene justificación. “Mi comportamiento frente a las cámaras del otro día fue lamentable. Te pido perdón, no tengo excusas. No quiero ser tendencia”, escribió la actriz de 49 años en un tuit.

La actriz se disculpó por el incidente. Foto: captura Twitter / Najwa Nimri

