La Tigresa del Oriente: “Hay muchos artistas que han muerto en la miseria”

Judith Bustos, conocida en el mundo artístico como La Tigresa del Oriente, es una de las figuras más queridas del medio por las singulares y pegajosas canciones que ha lanzado a lo largo de los años.

En el 2020, atravesó un momento muy complicado luego de contagiarse del coronavirus. La Tigresa nos cuenta detalles de su recuperación y cómo ha logrado reinventarse en esta pandemia.

Sin embargo, expresó su indignación al ser testigo de la falta de apoyo por parte del Gobierno hacia el rubro artístico. “Nos sentimos como si fuéramos la última rueda del coche”, sostuvo.

- ¿Cómo te ha afectado la pandemia?

A mí la pandemia me ha afectado terrible. Después de que me dieron de alta, cuando ya no tuve el virus, ahí me dejó con unas secuelas tremendas. Yo me sentía mal, no podía caminar por mucho rato, me cansaba.

Antes corría cuatro vueltas al parque, pero después de mi contagio no podía dar ni una vuelta. Me cansaba, me dolía la espalda, la cintura, me quedé muy afectada, pero hoy por hoy ya estoy bien gracias a Dios. Estoy llena de proyectos para seguir trabajando en la música, que es lo que me gusta.

- ¿Qué proyectos tenías?

Antes de la pandemia ya estaba lista para viajar a Europa, porque el promotor de Paris me dijo: “Ya Tigresita, ve haciendo maletas. Ya tengo tu pasaje, todo está listo”. Porque iba a grabar la canción “La vida en rosa” en París, la proyección era hacer el video en la Torre Eiffel.

Yo estaba emocionada, porque ningún peruano ha ido a hacer un video en la Torre Eiffel. Pero bueno, espero que cuando pase todo esto pueda retomar ese proyecto, porque ahorita todo está terrible.

- ¿Cómo te has reinventado para sobrellevar esta crisis?

Yo soy una mujer muy activa haciendo mis cosas, yo no me quedo de brazos cruzados. Pese a que me dio el virus, me quiso matar, pero no pudo conmigo, porque he salido exitosa de esta enfermedad. Comencé a reinventarme vendiendo mis mascarillas, protectores faciales, mamelucos.

También estuve haciendo videos personales, saludos y todo eso. Yo sigo haciendo mis cosas, sigo trabajando, estoy produciendo canciones, ahorita vamos a hacer un video. Pero lo que me ha levantado son mis videos personalizados, la gente pide y de eso estoy viviendo ahora.

- Muchos artistas han manifestado que no encuentran apoyo del Gobierno…

Yo siento que el Gobierno nos abandonó, no hacen nada por sacarnos adelante a nosotros, por darnos una mano. Han dado bonos, pero a los artistas no nos llegó. Nosotros (los artistas) nos sentimos como si fuéramos la última rueda del coche.

Hay muchos artistas que han muerto en la miseria y ningún Gobierno, ningún ministro de Cultura se ha preocupado por nosotros. No solo me refiero al artista que compone canciones, al artista que pone la melodía, sino a los artistas de todos los niveles. Los artistas estamos muy dolidos.

Yo veo artistas que son trompetistas, folclóricos, que van tocando su música en la puerta de las casas, esperando que alguien les dé un sol, y mientras que otros que nadie los conoce tienen mucho dinero.

Yo soy una artista que ha ido por diferentes partes del mundo llevando mi cultura musical de mi país y quiero que el Gobierno me reconozca. Te cuento que yo subí a un barco descubierto navegando por el mar de Galilea, pusieron el himno nacional e izaron la bandera peruana, ¿qué otro artista ha llevado nuestra cultura musical por esa parte del mundo?, por eso yo exijo que me reconozcan en vida (como artista).

- En este segundo confinamiento mencionaste que habías pensado abrir tu peluquería, ahora que se ha levantado la cuarentena, ¿sigue esa idea en pie?

Ahorita estoy por reinventar mi peluquería, tal vez abrir otro tipo de negocio porque tengo gente que quiere trabajar conmigo. También vamos a hacer delivery, tenemos que ver pues porque todavía no hay trabajo artístico.

Vamos a hacer delivery de chicharrón, cuy, pachamanca. Voy a publicar en mis redes sociales para todos los que me quieran apoyar que hagan su pedido y se les lleva a su casita.

Eso está en mis planes de trabajo hasta que se regularice el trabajo artístico.

- ¿Algún candidato te ha pedido que le hagas alguna canción para su campaña política?

Estoy grabando, estoy haciendo una letra con lo mejor posible para nuestro candidato Yonhy Lescano de Acción Popular.

Todavía no le he puesto nombre (a la canción) pero tiene un mensaje positivo para la juventud, en contra de la corrupción, la economía, educación, y para la seguridad ciudadana. Todo eso he metido dentro de la letra.

Lo que pasa es que hace años yo estaba lista para ser candidata (para el Congreso) por Acción Popular. En ese momento yo estaba trabajando como estilista, caracterizadora de los programas de televisión, entonces comenzamos a hacer la promoción (campaña), la primera visita fue en El Agustino.

De pronto llegó un anuncio desde Europa, llamó una persona de un medio para hacer un show allá en Egipto. Para mí, Egipto era como un sueño, no lo podría creer, dije bueno, entre mi candidatura al Congreso, prefiero viajar a conocer Egipto, porque con mi dinero nunca podría hacerlo. Entonces renuncié al partido y me fui a Egipto, ese fue el motivo por el que no llegué a ser candidata.

Después, para el Gobierno de PPK, también iba a ser candidata porque quería que hayan leyes que protejan a los artistas, entonces me dijeron (los del partido): “Ya, Tigresita, esta vez sí”, y resulta que la persona que me había inscrito había dado mal la dirección. Una dirección que él apuntó mal de mi casa y en mi DNI había otra. Entonces ahí es donde el partido me saca.

- ¿Estás trabajando en algún proyecto musical?

Sí, ya tengo una canción hecha que estoy por grabar. Ya está terminada la letra y la música, solamente me falta grabarlo, hacerle su videíto y listo.

