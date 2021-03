Deyvis Orosco: “Bonsai” es un nuevo comienzo tras la muerte de mi abuelo

Deyvis Orosco lanzó su nueva canción “Bonsai”, dedicada para su novia Cassandra Sánchez. Y en medio de toda la expectativa generada, el cantante de cumbia se sinceró sobre varios aspectos de su vida.

Tras guardar un luto por la partida de su abuelito, el artista peruano regresó con fuerza y ya está dando qué hablar con su más reciente tema, cuyo videolyric ya tiene más de 85.000 visualizaciones en YouTube y pronto estaría estrenado el videoclip oficial.

Durante una conferencia de prensa virtual, Deyvis Orosco contó que la canción de su autoría es una inspiración al profundo amor que le profesa a su pareja. Sin embargo, hizo hincapié sobre el momento doloroso que le tocó atravesar.

“‘Bonsai’ es un nuevo comienzo para mí después de la muerte de alguien tan querido como fue mi abuelito. La iba a lanzar el 14 de febrero como un regalo especial para Cassandra, pero se canceló todo”, comentó el artista, quien resaltó que su relación está más sólida gracias a la buena comunicación que se tienen.

“Si bien esta canción la escribí inspirado en ella, cuando ya se lanza deja de ser para la pareja y es para todo el público. Creo que todas las relaciones tienen que tener dos pilares y para nosotros es la comunicación y el respeto, nosotros nos comunicamos mucho y más ahora que trabajamos juntos. Ella ve la parte comercial de la empresa. La vida en pareja no es fácil para nada, pero para mí lo más importante es la comunicación que tenemos”, agregó en cantante de cumbia.

Sobre sus planes matrimoniales tras oficializar su relación en 2020, Deyvis Orosco no descartó que la boda se realice este año, sobre todo porque con la partida de su abuelito ha cambiado su visión de la vida.

“Este año van a haber grandes sorpresas, ustedes saben que soy poco de hablar y soy mucho de hacer. Ese tema todavía es algo que nos queremos quedar con nosotros, lo que si probablemente no vayamos a postergar. Ya hemos visto cómo el mundo ha reaccionado a esta forma de vivir y con la muerte de mi abuelo me he dado cuenta que hay que vivir el hoy porque no se sabe qué pasará mañana”, comentó.

