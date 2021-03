Armando Manzanero dejó fuera de su herencia a Rodrigo, su hijo peruano

A dos meses de la muerte de Armando Manzanero, se ha revelado que el cantautor mexicano dejó fuera de su herencia a Rodrigo Manzanero, su hijo peruano.

Mainca Manzanero, hija del ‘Rey del romanticismo’, brindó una entrevista para el programa Ventaneando. Allí, dio a conocer que el fallecido artista excluyó del testamento a su hermano, quien nació fruto de la relación entre el cantante y la exmodelo Teresa Ojeda Rodríguez.

“Yo creo que era algo que él esperaba. Él había estado mucho tiempo ausente de vivir aquí en México, él vivía en Lima, Perú, luego de un tiempo vivió en Chile”, explicó.

Aclaró que todos son parte de la herencia, menos él. “Mi papá así lo decidió, no es que nosotros tengamos algo ver. Todos los hermanos tenemos un porcentaje de regalías, pero, pues mi papá, yo creo que también tuvo sus motivos o razones del porqué no (quiso) incluirlo a él”, agregó Mainca.

Contó que aún no se comunica con Rodrigo Manzanero sobre el testamento. “No, no lo hemos hablado, de hecho, a partir de que se leyó el testamento, él se ha alejado un poco”, sostuvo.

Reconoció que su hermano cometió errores que le generaron preocupación a su padre. Cabe precisar que, hace varios años, el hijo del cantante fue involucrado en casos relacionados al consumo de drogas y robo.

“Siempre estuvo resolviéndole situaciones, sacándolo de problemas y a lo mejor es feo que yo esté hablando de cosas que nunca habían salido al público, pero no se vale tampoco que él haga este tipo de declaraciones, que si le tocó, que si no le tocó. Que también piense por qué no le tocó o qué tantas cosas mi papá tuvo que resolverle, o qué tantas veces mi papá tuvo que pagar cosas para que él estuviera bien”, sentenció.

Sin embargo, el hijo peruano no fue abandonado totalmente. Mainca reveló que su padre le compró un departamento a él para que tuviera un lugar donde vivir.

Armando Manzanero tuvo siete hijos, de ellos, Rodrigo y Mainca nacieron en Perú. Los hermanos se distanciaron luego de que el cantante se llevara a su hija menor a México.

