Angelo Fukuy y Jonathan Rojas a Christian Domínguez: “Que le vaya bien”

Angelo Fukuy y Jonathan Rojas, junto a los demás integrantes de Zona Libre, asistieron este martes 9 de marzo al set de En boca de todos para presentar oficialmente su tema “Tu mal amor”. En dicho encuentro, los cantantes también hablaron sobre la polémica con Christian Domínguez tras su salida de Gran Orquesta Internacional.

El primero en pronunciarse fue Jonathan Rojas, quien no tuvo problemas en expresarle sus buenos deseos a su excompañero de trabajo. “Christian nos ha deseado lo mejor y también le deseamos lo mejor, al grupo y a su nueva familia. Nosotros estamos contentos aquí para darles música y talento (al público). Que le vaya muy bien”, señaló.

Por otra parte, Angelo Fukuy, quien reveló que recibió una carta notarial de Christian Domínguez, aclaró que su distanciamiento es con la agrupación, mas no con su excolega. “El tema no es con Christian, sino con la empresa Gran Orquesta Internacional. Nosotros nos conocemos, hay un respeto hacia su persona y su familia, que le vaya bien y Dios lo bendiga”, manifestó. “Hay un tema legal y no puedo decir más de la situación”, añadió el líder de la recién estrenada orquesta Zona Libre para En boca de todos.

En noviembre del 2020, Fukuy anunció su alejamiento de Gran Orquesta Internacional a través de un comunicado en sus redes sociales, lo cual dejó muy sorprendidos a sus fans. Apenas un mes después de este suceso, Jonathan Rojas confirmó que también daba un paso al costado.

