Yo soy Chile: Ricky Santos, ‘Luis Miguel’, ganó como el mejor de la semana

Ricky Santos se convirtió en ‘el mejor de la semana’ de Yo soy Chile, gracias a su interpretación de la canción “Un hombre busca a una mujer”. El exconcursante del formato peruano conquistó a los miembros del jurado Myriam Hernández, Cristián Riquelme y Antonio Vodanovic, quienes no dudaron en elegirlo luego de presenciar las actuaciones de ‘Luis Fonsi’ y ‘Brian Johnson’.

La voz de ‘Luis Miguel’ no fue la única característica que conquistó al jurado chileno, también resaltó el look ochentero con el que se presentó en el escenario. “Vamos a hacer un look mucho más aleonado, mucho más ochentero si se podría decir. Para eso, vamos a usar una prótesis capilar”, comentaba el estilista que transformó a Ricky Santos en el ‘Sol de México’.

Tras el show, el encargado de iniciar la ronda de evaluaciones fue el actor Cristián Riquelme, quien “más que hacer un análisis” quiso felicitar al participante. “¿Cómo estás, LuiMi? (...) Además de tu oficio, también está el oficio de maquillaje y peluquería. Con un trabajo de harto rato aparece el personaje”, señaló.

“Es increíble el vibrato, la impostación de la voz, la colocación, hablas igual cuando estamos conversando. No tengo más palabras que decir. Felicitaciones”, añadió Myriam Hernández.

Ricky Santos, ‘Luis Miguel’, expresó su emoción por ser elegido como el mejor de la semana en Yo soy Chile. Foto: Ricky Santos Instagram

Mientras que Antonio Vodanovic precisó: “Tengo hartos apuntes. ¿La presentación? Impeca´´ pues”.

Por su parte, Ricky Santos quiso compartir su emoción con sus seguidores de Instagram y publicó un breve mensaje con un selfie de su personaje. “Gané amigos, no es la final, pero es el mejor de la semana y eso para mí es algo importante. Gracias”, escribió.

