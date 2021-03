Yo soy Chile: ‘José Feliciano’ de Perú canta “Te amaré” en la recta final

El imitador peruano de José Feliciano fue elegido ’El mejor de los mejores’ en Yo soy Chile el pasado domingo 28 de febrero, gracias a su gran interpretación y parecido vocal con el original. Ahora, Sebastián Landa volvió a cautivar al público chileno con una presentación en la que cantó el romántico tema “Te amaré”.

En esta primera edición de la recta final de la competencia, Landa se enfrentó a ‘Salo Reyes’, ‘Ricardo Montaner’, ‘Luis Miguel’ y ’Luis Fonsi’ por el título de El mejor de la semana y, aunque esta vez no logró ganar, se llevó los elogios del jurado calificador del exitoso programa de Chilevisión.

“Muy bonita presentación. Eres una imitación concreta y auténtica de José Feliciano. Siempre la afinación de tu voz con ese vibrato tan característico de Feliciano, una voz casi melismática porque él está constantemente terminando las frases con esos melismas. Doble felicitación además por tu expertise (habilidad) con la guitarra”, comentó Myriam Hernández, quien ya había calificado de perfecto el trabajo de Sebastián Landa en Yo soy Chile.

Por otra parte, Antonio Vodanovic le dijo al joven imitador peruano “El color de voz es prácticamente igual, el vibrato natural, la pronunciación clara, las vocales abiertas bien dadas. Felicidades”, para luego culminar aplaudiéndolo.

Finalmente, el actor Cristián Riquelme destacó que la actuación de ’José Feliciano’ es una de las mejores de esta temporada en Yo soy Chile. “Cuando termino la temporada 2 eran tan buenos los imitadores que dijimos ‘Ojalá que el la temporada 3 vengan buenos’ y por Dios que tú haces un buen José Feliciano. Felicitaciones”, precisó.

¿Cómo llegó Sebastián Landa a Yo soy Chile?

En una entrevista con La República, Sebastián Landa contó cómo consiguió ingresar a la tercera temporada de Yo soy Chile, uno de los programas más populares en el país sureño.

“Yo me enteré por una periodista amiga mía que me avisó del casting en Yo soy. Me dijo que envíe un video (...) Cuando envío mi casting online, producción me dice ‘nos ha encantado y sería lo máximo que puedas venir’. Por temas de pandemia ha sido muy difícil, yo estoy aquí por mis propios medios”, relató.

