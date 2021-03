Meghan Markle expone los duros momentos que vivió con la familia real

Meghan Markle y el príncipe Harry dieron su primera entrevista pública luego de su renuncia a sus títulos nobles y cargos dentro de la familia real. Durante la extensa conversación con Oprah Winfrey, la actriz expuso todos los maltratos que sufrió por parte de los integrantes de la realeza británica.

Según indicó, al principio experimentó una calurosa bienvenida por parte de la reina Isabel II y sus familiares, pero todo cambió con el paso de los meses y tras el anuncio del nacimiento de su primogénito.

Meghan Markle reveló que consideró el suicidio

La esposa del príncipe Harry aseguró que sufrió una severa depresión cuando se encontraba en el quinto mes de embarazo de Archie, su primer hijo. Expresó entre lágrimas que las autoridades de Palacio no le permitieron conseguir tratamiento psicológico.

“Ya no quería vivir. Era un pensamiento constante y atemorizante, recuerdo cómo él (Harry) solo me abrazaba y me arrullaba. Necesitaba ir a algún lugar para conseguir ayuda y me dijeron que no podía, porque no sería bueno para la institución”, dijo en la entrevista.

Meghan Markle contó que la familia real conversaba sobre el color de piel de su hijo

La artista de Suits reveló que una de las preocupaciones que tenían los principales miembros de la familia real británica era el color de piel que tendría el bebé al nacer, debido a la raza de su madre. Meghan Markle se mostró afectada por los comentarios que hacían los integrantes de la realeza inglesa sobre su hijo.

“Hablaban de que no le darían el título de príncipe, ni seguridad. Además, también sobre cuán oscura sería su piel al nacer. (...) y lo que eso significaría o cómo luciría”.

La duquesa de Sussex se negó a mencionar a Oprah Winfrey el nombre de la persona que realizó los comentarios alegando que sería muy perjudicial, debido a que se lo dijeron al príncipe Harry.

