Meghan Markle acusa de racismo a realeza y revela que pensó en el suicidio

Meghan Markle y el príncipe Harry se confesaron en una entrevista exclusiva para Oprah Winfrey, que fue difundida el domingo 7 de marzo.

Las declaraciones de la duquesa de Sussex han abierto una serie de interrogantes entorno a la familia real. Ella habló sobre cómo le afectó las órdenes de la realeza respecto al nacimiento de su hijo.

Según la versión de Meghan Markle, en 2019, cuando ella estaba embarazada de su primer hijo, Archie, se enteró que la Casa Real “no quería que fuera un príncipe” ni que “recibiera seguridad” debido a su color de piel.

“El primer miembro de color en esta familia no tiene el mismo título que otros nietos”, expresó. Luego, acusó de racismo a la realeza por poner en cuestión la apariencia de su bebé.

“Estábamos muy asustados de qué tener que ofrecer a nuestro bebé, sabiendo que no lo iban a mantener a salvo... En esos meses en los que estaba embarazada, casi al mismo tiempo, habían preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando nazca”, expresó.

“¿Con lo oscuro que va a estar tu bebé?”, preguntó indignada la periodista Oprah Winfrey. Meghan de Sussex respondió: “Potencialmente. Y lo que eso significaría o parecería”.

Reveló que durante ese tiempo también pensó en el suicidio, lo que la llevó a buscar ayuda psicológica. Sin embargo, no pudo recibirla debido a que la realeza se negó.

“¿Tuviste pensamientos suicidas?”, le preguntó Winfrey. “Sí”, respondió Markle. “Me respondieron que no (podía recibir ayuda), que no podían hacer nada. Nunca quisieron hacer algo, así que tuvimos que encontrar una solución”, agregó.

Sintió temor de contarlo al príncipe Harry, pero él le ofreció todo su respaldo. “No entendía como todo esto se estaba desencadenando. Tenía vergüenza decirlo y más admitirlo a Harry porque sé de todas sus pérdidas. Sabía que si no lo decía, lo haría, yo simplemente ya no quería estar viva. Fue muy aterrador. Recuerdo que cómo él me abrazó”, mencionó.

A dónde acudir por ayuda

Recuerde, si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil y tiene pensamientos suicidas, puede llamar gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza. Si está en otro país, ingrese aquí (https://www.telefonodelaesperanza.org/).

