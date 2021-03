Maricarmen Marín y Tony Succar explican por qué grabaron la final de Yo soy

La final de Yo soy, grandes batallas 2021 continua en polémica luego de que se confirmara que la edición del pasado sábado 6 de marzo fue grabada, pese a que en anteriores temporadas las finales se transmitían en vivo.

En medio de las críticas sobre un supuesto fraude en el concurso de Latina, Maricarmen Marín y Tony Succar explicaron las razones por las cuales el programa decidió grabar la final entre ‘José José' y ‘Marilyn Manson’.

La conductora de Mujeres al mando reveló que en esa última gala de Yo soy solo estuvieron juntos el notario Marco Pacora, el productor Sebastián Martins, los imitadores finalistas y el equipo del programa.

“Antes se había grabado la final de Mike y luego se grabó a José José como si fuera el ganador. Teníamos dos finales (grabadas) porque no sabíamos lo que el Perú iba a decidir. Al momento que se cortaron las votaciones y el doctor Marco Pacora vio que los votos daban como ganador a Mike, se decide por el notario que se ponga la edición de Mike como ganador ‘Marilyn Manson’”, expresó la cantante de cumbia.

Explicaron que grabaron la final de Yo soy porque Tony Succar no podía estar presente y la situación de la pandemia en el país complicó que la transmisión se realizara en vivo.

“Saben que siempre trabajamos con total honestidad y transparencia, eso nos avala estos 9 años... Así se graban diferentes programas en el mundo. Por la pandemia y por no tener público, se decidió hacer de esta forma y ustedes tienen a su ganador elegido por el pueblo peruano”, agregó Maricarmen Marín.

Por su parte, Tony Succar admitió que se encontraba en Miami debido a que tenía que cumplir con otros proyectos musicales. Sin embargo, aclaró que deseaba que la final se transmitiera en vivo.

“Era complicado para mí. Yo no sabía qué decir, la honestidad para mí es importante siempre. Yo quería estar ahí en vivo, pero no me permitía porque ya tenía planificado hacer una grabación en Los Ángeles, y por la pandemia, si regresaba a Perú, tenía que hacer cuarentena. Fue imposible”, expresó.

Coincidió con los televidentes en que merecían una explicación sobre el tema. “Estoy feliz de que podamos explicar y educar al público de cómo se hacen estos shows. Es importante para todas las personas que vienen a concursar por un sueño y vean que es transparente”, finalizó el ganador del Grammy Latino.

