Maricarmen Marín recuerda sus inicios: Venía de una familia de comerciantes

Maricarmen Marín protagonizó un emotivo momento en el programa Mujeres al mando al recordar su pasado. La cantante aseguró que logró cumplir sus sueños gracias a la perseverancia y constante preparación “para estar a la altura de lo que pide su público”.

La reflexión de la presentadora de televisión la dio en torno al cariño que siente hacia los participantes de Yo soy, grandes batallas, donde es miembro del jurado desde hace 9 años. “El tener el privilegio de estar en Yo soy desde el primer programa, agradeciendo siempre al público que nos ha permitido ingresar a sus hogares, siempre desde un lugar muy honesto, con mucha verdad y con mucho amor hace que sea inevitable identificarme con cada uno de los participantes y sus historias”, comentó.

“Porque recuerdo también la mía y yo no tenía las posibilidades de lograr hacer lo que me apasionaba, no tenía idea de cómo llegar, no tenía idea del mundo de la televisión, ni de la música, no tenía idea de qué cosa era lo que iba pasar, tenía cero probabilidades de que mis sueños se cumplan, venía de una familia de comerciantes que no tenía nada que ver con el arte y solamente tenía muchos sueños y muchas ganas de poder lograrlo, no era la mejor bailarina, no era la mejor cantante, no era la mejor artista y han pasado 21 años desde esa primera vez en la que me subí a un escenario”, continuó la exintegrante de Agua bella.

Maricarmen Marín finalizó con un mensaje para sus televidentes y los animó a trabajar en sus metas y proyectos. “No te quedes con los brazos cruzados, puedes lograrlo porque yo así lo he vivido, desde mi experiencia, desde mi historia de vida y como persona puedo decirle al otro con total firmeza y seguridad que si quieres lograr algo, si te esfuerzas vas a lograrlo”, aseguró.

