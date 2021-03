Kuno Becker revela que será papá por primera vez: Todavía no lo puedo creer

Kuno Becker, reconocido actor mexicano, sorprendió a sus seguidores con el inesperado anuncio de su paternidad. El artista de 43 años utilizó las redes sociales para comunicar la noticia y expresar su felicidad por la llegada de su primogénito.

En el corto mensaje que difundió aseguró que aún le cuesta procesar la información y que no desea que se generen especulaciones sobre el tema en medios informativos.

“Con mucha emoción les quiero decir, para que no haya rollos de prensa, que ayer en la noche me enteré de que voy a ser papá. Estoy muy contento y todavía no lo puedo creer”, expresó Kuno Becker a través de su cuenta oficial en Twitter.

La publicación pronto generó un gran número de reacciones por parte de los seguidores y fanáticos del protagonista de ¡Gol!, quienes no dudaron en felicitarlo por la pronta llegada del nuevo integrante de la familia.

La estrella de la recordada novela Pimer amor, a mil por hora no ha revelado más detalles y la identidad de la madre de su futuro hijo aún se mantiene en privado.

Kuno Becker y la razón por la que no quería tener hijos

El anuncio de la futura paternidad de la estrella mexicana sorprendió a más de uno de sus fanáticos, puesto que tan solo días atrás había expuesto que ser padre no se encontraba entre sus planes de vida debido a experiencias que vivió en su niñez.

Según comentó Kuno Becker en una entrevista para el programa Hoy, tiene miedo a repetir los errores de su padre. “Es tan raro que una persona no quiera a sus hijos, ¿qué tal si yo soy igual?”, aseveró.

