‘Juan Luis Guerra’ reflexiona tras la final de Yo soy: Esto no ha terminado

El imitador de Juan Luis Guerra difundió un inspirador mensaje luego de su participación en la gala final de Yo soy, grandes batallas, en la cual no pudo ser el ganador. Julio Cornejo reflexionó sobre las lecciones que ha adquirido en la competencia.

A través de un extenso escrito en Instagram, el cantante aseguró estar satisfecho con su trabajo y recalcó que no considera que un trofeo sea un reconocimiento tan valioso como el cariño del público.

“Los logros más grandes no se miden en función a cuánto dinero puede uno ganar o qué premios pueda tener, sino más importante es el reconocimiento que las personas te dan, sea porque tú llegaste a hacer algo extraordinario o a que conseguiste llegar hasta sus corazones”, escribió en la red social.

Del mimo modo, el intérprete de Juan Luis Guerra agradeció a su público por expresarle su apoyo luego de cada presentación. Además, Cornejo confirmó que volverá para las próximas ediciones de Yo soy.

“Con el corazón en la mano y con mi cariño a flor de piel les digo gracias, por todo lo que me han dado y créanme cuando les digo que esto para mí no ha terminado porque sé que aún quieren ver más de mi. Pronto estaré de vuelta, se los prometo”, expresó Julio Cornejo.

‘Juan Luis Guerra’ perdió batalla contra ‘Marilyn Manson’ en final de Yo soy

La participación del cantante en la final de Yo soy de Latina se vio truncada por Mike Bravo, quien terminó llevándose la copa. Ambos se enfrentaron en uno de los duelos más reñidos de la noche.

Aunque Julio Cornejo interpretó “Visa para un sueño”, uno de los temas más conocidos de Juan Luis Guerra, no pudo contra “Angel with the scabbed wings” de ‘Marilyn Manson’.

