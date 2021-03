Final de Yo soy derrota a JB en ATV y El reventonazo de la Chola en rating

Yo soy, JB en ATV y El reventonazo de la Chola volvieron a enfrentarse en la batalla por el rating el último sábado 6 de marzo. En dicha fecha, los espacios de entretenimiento de Latina y América TV intentaron convencer al público con lo mejor de su programación; sin embargo, solo uno logró ocupar el primer lugar.

La final de Yo soy, grandes batallas, en la que Mike Bravo, ’Marilyn Manson’, se alzó como ganador, fue el programa más visto por los peruanos, ya que alcanzó 13,1 puntos de rating. Esta gala de cierre también contó con la participación de otros cuatro imitadores consagrados: Joaquina Carruitero, como ’Adele’; Carlos Burga, intérprete de ’José José’; Jairo Tafur, imitador de ’Dyango’; y Julio Cornejo, quien caracterizó a ’Juan Luis Guerra’.

Por otro lado, JB en ATV se ubicó en el segundo puesto de los programas más vistos con 10,4 puntos. En esta oportunidad, el elenco liderado por Jorge Benavides llegó a los televidentes con el casting de los personajes de Dragon Ball y una parodia a la telenovela María la del barrio, en la que la popular Dayanita apareció como protagonista.

Finalmente, El reventonazo de la Chola, conducido por la Chola Chabuca, presentó una gala más de su reality Doble estrella y realizó una parodia de la telenovela Princesas. Gracias a esta propuesta, el programa de Ernesto Pimentel quedó posicionado en el tercer lugar del rating con 9,9 puntos.

Parodia de Princesas en El reventonazo de la chola. Foto: Ernesto Pimentel/ Instagram

Yo soy, grandes batallas: ‘Marilyn Manson’ es el ganador

‘Marilyn Manson’ se convirtió en el flamante ganador de Yo soy, grandes batallas, pero, minutos antes de su triunfo dio unas emotivas palabras inspiradas en su hija de 5 años.

“Gracias al programa he vuelto a tener contacto con ella, así que de por sí ya me siento ganador. Amorzote (a su hija), tú sabes que tu papá te ama y desde el primer día que estuve aquí fue por ti, cada vez que me llamas, que me hablas, es un incentivo para mí, para no rendirme”, manifestó Mike Bravo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.