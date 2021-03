Billie Eilish y BTS en los Grammy

Con Taylor Swift, Chris Martin, Cardi B, Harry Styles, Dua Lipa, BTS y Billie Eilish, los Grammy se realizarán este domingo en una edición atípica por la pandemia . “Honrarán los lugares de música independientes que se han visto muy afectados por la pandemia del Covid-19 durante la transmisión por televisión”, adelantó The Hollywood Reporter.

Desde temprano, antes de conocerse el anuncio de los Grammy, la gran legión de fans del grupo coreano BTS hicieron tendencia el nombre la banda de k-pop para que sea incluida en la lista de presentaciones. En la Academia no fueron ajenos al fenómeno que ya tiene más de 33 millones seguidores en Twitter. “¡Va a ser dinamita! Mira a BTS traer el fuego y prender la noche en el #Grammy. No querrás perderte su actuación”, tuitearon.

En tanto, la presentación de la multipremiada Taylor Swift marcará su primera aparición en los Grammy desde 2016, año en que ganó su último galardón como mejor álbum por ’1989′.

La llamada “niña prodigio de la música”, Billie Eilish, volverá a los escenarios luego de estrenar su documental The World’s a Little Blurry, en el cual muestra su vida cotidiana y el proceso de creación de la exitosa producción ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, que le dio cuatro grammys en la edición del 2020. Este año, Beyoncé lidera las nominaciones.

Por otro lado, el seguido y cuestionado Bad Bunny figura como uno de los representantes de Latinoamérica en la ceremonia. Al parecer, tras la exitosa presentación de Shakira en la Super Bowl, el puertorriqueño ha conquistado el mercado estadounidense.

Cabe recordar que la ceremonia estaba programada para el 31 de enero, pero la Academia postergó la celebración debido al rebrote de casos. “Después de meditadas conversaciones con expertos en salud, nuestro anfitrión y artistas programados para aparecer, estamos reprogramando la 63a entrega anual de los Premios Grammy que se transmitirá el domingo 14 de marzo del 2021. El deterioro de la situación del covid en Los Ángeles, con los servicios hospitalarios abrumados, la capacidad de las UCI y la nueva orientación de los gobiernos estatales y locales nos han llevado a concluir que posponer nuestro programa era lo correcto”, dijeron en un comunicado.

Hasta el momento, se sabe que respetarán los protocolos para los conciertos. “Se unirían, aun separados, para tocar música los unos para los otros. Una comunidad”. Los empleados, desde bartenders hasta gerentes de taquilla, entregarán los premios.

