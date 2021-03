Angelo Fukuy revela que Christian Domínguez le envió una carta notarial

Una amistad que terminó. La separación de Angelo Fukuy de la Gran Orquesta Internacional, liderada por Christian Domínguez, sigue dando de qué hablar.

Esta vez, el cantante de cumbia que ahora tiene una nueva agrupación llamada Zona Libre reveló que su excompañero le envió una carta notarial.

El documento legal lo recibió en plena crisis por la pandemia durante el 2020. En este se indica que Fukuy tuvo una supuesta “mala conducta”, que habría cometido por rehusarse a realizar conciertos virtuales.

Según Angelo Fukuy, él decidió no grabar shows online con el grupo de Christian Domínguez porque sentía temor de contagiar a sus familiares, quienes son adultos mayores.

“Quiero aclarar algo, ante una acción hay una reacción. A mí me llegó una carta notarial en octubre de 2020 y yo simplemente estoy respondiendo. Ellos sabiendo que yo no podía participar de los shows streaming de la orquesta porque vivo con personas vulnerables, adultos mayores que son mis ángeles, pero a ellos no les importó nada y me mandan esa carta”, expresó en un comunicado de prensa.

Lamentó que su ex amigo y colega no lo respaldara. “Lógicamente me dolió mucho y ahí decidí marcar mi distancia. A Christian no lo veo desde el año pasado, le deseo felicidad por la nueva integrante de su familia”, agregó.

Contó que busca crear una nueva faceta en la cumbia con su grupo. “Junto a Jonatan, José Antonio y Jean Carlo, ahora estoy al cien por ciento en sacar adelante a Zona Libre. Lanzando temas propios y nada de cover”, aseveró Angelo Fukuy.

¿Por qué Angelo Fukuy se separó de Christian Domínguez y Gran Orquesta?

Angelo Fukuy explicó que él y sus compañeros de Zona Libre se cansaron de los escándalos que se originaban cuando trabajaban junto a Christian Domínguez y la Gran Orquesta Internacional.

“La gente que nos conoce sabe que los escándalos no han sido parte de nuestra carrera, ninguno de nosotros ha estado metido en escándalos. Zona Libre nos permite proponer, hacer nuevas cosas, cosas que en ningunas orquestas nos han permitido antes. Hemos labrado una carrera musical en la que somos capaces como músicos y cantantes. Cosa que no nos han permitido antes”, detalló el cantante.

