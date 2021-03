Andrea Llosa sobre ‘Ambrea’: Mi familia se ha reído a carcajadas

‘Ambrea’ es uno de los nuevos personajes de Jorge Benavides que ha logrado posicionarse entre las preferencias de su público. Incluso, la misma Andrea Llosa confesó que es un honor ser imitada por el actor cómico y hasta su familia se ríe a carcajadas con cada edición del programa JB en ATV.

“La gente de parte de mi familia se ha visto por fin vengada de mí. Hasta mis primos me han llamado, me han escrito, todo el mundo se ha reído a carcajadas, se han burlado. A mi esposo lo han llamado y se han reído. Mis hijos se han matado de la risa. Mi papá se ha matado de risa como no tienes idea, mi mamá se ha burlado. Todos están felices”, declaró la periodista para El Popular.

La presentadora del programa Andrea también reveló que pudo ver algunos aspectos de sus manías gracias a la imitación de JB. “Lo hace tan bien, que se consiguió la misma chompa que uso. Yo, cuando estoy grabando en Andrea, a las personas que están muy locas y eufóricas les digo mírame y me acordaba del sketch y evitaba decirlo”, continuó entre risas.

Andrea Llosa también se refirió a la participación de ‘Robotín’, a quien deseó que le vaya bien luego de las difíciles situaciones que atravesó. “Ya le he perdido el rastro porque se ha ido de programa en programa. Entonces le han ayudado en varios programas, bien por él que tenga trabajo, que salga adelante y pueda superar algo doloroso que ha vivido”, comentó.

